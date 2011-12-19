《信报》：消费就业虽好转 QE3预期难消除

（12月19日社评）

美国执政在野两党上周六对薪资减税及失业救济金政策经过半年激斗,终於达成妥协,参议院通过把工资税减免措施的法案延期两个月,并即将交众议院表决.这项被视为有助刺激消费的方案,若获得通过,对美国经济复苏前景将有促进作用.按照上周公布的经济数据反映,美国就业市场如今有明显好转迹象,使可刺激消费的薪资减税动向更备受各方注视.

从上周公布的多项数据观察,复苏前景及就业市场有逐步改善端倪.11月经季节调整後的商品零售额环比增加0.2%,连续第六个月上升,显示消费有改善趋势.影响复苏目前最关键的因素是,房地产市场可否走出低谷、消费动力能否持续?基於失业率由高峰9%回落至8.6%,过去五周就业市场新增职位较裁减数目为多,难怪联储局在上周的议息会议上"按兵不动",静观经济形势变化.照联储局推出QE2的宏观经济背景或者说政策的"成熟条件"看,包括消费萎缩与物价同时下降,体现於非农业就业人数与核心通胀一起双双多月滑落,显示经济衰退风险激化.目前就业市场已有所改善,消费跌势基本上亦已告稳定,并且有回暖迹象,"二次衰退"的机率已很微.

不过,地产物业市道迄今仍陷於低潮,欲升无力,拖着经济复苏的後腿.据美国联邦住房抵押贷款公司(房利美)上周公布的资料,截至12月15日当周,美国固定抵押贷款利率全部下滑,跌至历史最低水平,即使楼按利率不断下跌,但依然无法刺激购买意欲,显示房地产的低迷态势不容易扭转,令复苏步伐只能蹒跚前行,并成为联储局推出新刺激措施的诱发因素,以购买更多"两房"发行的抵押贷款证券,扶助房地产市场.

联储局如今继续以"卖短买长"购买国债的扭曲操作,压低市场利率.但值得注意的是,公开市场委员会明年换届,三位反对推出QE3的"通胀鹰派"总裁将失去投票权,只留下里奇蒙德联邦储备银行总裁拉克尔一人,使要求进一步加强货币刺激复苏步伐的声音在联储局内不断加强.

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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