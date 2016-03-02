香港《经济日报》：PMI显就业压力 中央须接招

（3月2日社评）

上月内地制造业与服务业PMI皆逊色，其中的就业指数更续收缩。今年高校毕业生人数创新高、去产能亦将令大量工人下岗，保就业挑战更大，中央稳经济、促改革力度还看就业。

领先指标欠佳 就业压力超去年

中港股市昨上扬，主因之一是人行昨起降准。中央再松货币撑经济，难免添人民币贬值压力，人行昨遂主动上调人币开市中间价，以托滙价。中央权衡过后决定加招的底因，或可从昨天公布、属领先指数的PMI（采购经理指数）一探端倪。

上月内地制造业PMI跌至49，创逾四年新低；反映服务业的非制造业PMI虽续处52.7的扩张状态，惟表现却是08年底金融海啸以来最差。更惹中央关注的，应是无论制造业与服务业PMI中，与就业市场现况息息相关的从业人员指数，双双续陷收缩，就业市场透出寒意。

外界一般认为，中央最重视的，是力保今年经济增长不滑出6.5%的底綫，惟就业能否续稳，攸关内地经济、社会以至政治稳定，中央对此同样重视。虽然近月就业数据有冷亦有暖，如内地大城市调查失业率，由去年底的5.1%，回落至今年1月的4.99%，惟今年就业市场将迎来两大挑战，中央保就业重压更大。

其一，去产能致工人下岗。今年起中央将力推供给侧改革，淘汰过剩产能，有分析指如钢铁、煤炭、水泥、电解铝、玻璃等5大「重灾区」，今明两年恐有多达300万工人面临下岗。由于技能与年龄所限，不少下岗工人未必能转型投身服务业，加剧失业压力。

其二，年轻人就业压力加剧。今年内地高校毕业生将达765万人，创历年新高，加上其他阶层的年轻人投入职场，估计需要吸纳1,500万人。惟近年为年轻人提供大量新职位的服务业，今年下行压力亦不轻，要提供足够新职位，难度将较往年大。

改革要防下岗潮 松政策稳就业

正因今年保就业难度比去年高，中央的经济政策以至改革节奏，难免要多加考量就业问题。一方面，中央推供给侧改革的力度，能忍痛淘汰多少过剩产能，端视就业市场有多少能力吸纳下岗工人，避免重演如90年代中的下岗潮，徒添更多经济、政治不稳变数。

且随着内地踏入高校毕业期、供给侧改革开始攻坚，稳就业压力势续加大，中央要维稳经济、纾就业市场压力，降准等宽松政策，相信将陆续有来。