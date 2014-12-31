香港《文汇报》：反对派“民情报告”无视事实伪造民意

反对派叫嚣推翻人大8．31决定、重启政改五步曲，其背后目的，就是要求中央接纳违宪违法的“公民提名”，为反对派夺取香港管治权制造可乘之机。这说明他们坚持抗拒中央对港管治权，并没有因为“占中”失败而放弃抢夺普选主导权。

特首梁振英已经表示，特区政府将在新年假期后尽快向中央提交详尽的民情报告，介绍自从人大常委会有关决定公布以来，香港的社情民意，当中也反映“占领”行动的情况。习主席强调香港政制发展应该从本地实际出发，依法有序进行，应该有利于居民安居乐业，有利于社会繁荣稳定，有利于维护国家主权、安全、发展利益。“三个有利于”既为香港顺利落实普选定下明确的评价标准，也代表普选问题上香港的民心所向。在基本法和人大决定的框架内，根据“三个有利于”的标准，理性务实讨论，广泛凝聚共识，按照“五步曲”法定程序开展政改工作，这是落实普选的正轨。(A03)