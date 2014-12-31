香港《文汇报》：反对派“民情报告”无视事实伪造民意

道富环球称大部分亚太区投资者认为纳入ESG策略助提高投资表现
路透香港4月20日 - 道富环球投资管理周四发表调查结果显示，大部分亚太区投资者认为纳入环境、社会和管治（ESG）策略，有助显著提升回报。
（12月31日社评）
昨日23名反对派议员抢先发表由他们撰写的“民情报告”，重申要求中央撤回人大8．31决定、重启政改五步曲。反对派无视香港社会反“占中”的民情，无视违法“占中”惨败事实，反而杜撰“民情报告”伪造民意，只会引发市民更大的反感。
八成民意反对“占中”，183万个签名支持“保普选 反占中”行动，早已清楚反映香港社会维护法治、渴望安定的强烈心声。经历“占中”79天的混乱，广大市民更加坚决反对一切违法乱港的行为。
反对派叫嚣推翻人大8．31决定、重启政改五步曲，其背后目的，就是要求中央接纳违宪违法的“公民提名”，为反对派夺取香港管治权制造可乘之机。这说明他们坚持抗拒中央对港管治权，并没有因为“占中”失败而放弃抢夺普选主导权。
特首梁振英已经表示，特区政府将在新年假期后尽快向中央提交详尽的民情报告，介绍自从人大常委会有关决定公布以来，香港的社情民意，当中也反映“占领”行动的情况。习主席强调香港政制发展应该从本地实际出发，依法有序进行，应该有利于居民安居乐业，有利于社会繁荣稳定，有利于维护国家主权、安全、发展利益。“三个有利于”既为香港顺利落实普选定下明确的评价标准，也代表普选问题上香港的民心所向。在基本法和人大决定的框架内，根据“三个有利于”的标准，理性务实讨论，广泛凝聚共识，按照“五步曲”法定程序开展政改工作，这是落实普选的正轨。(A03)
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