《明报》：政府推政改勿放软手脚 泛民应再思考原则立场

（1月2日社评）

今次政改，由2013年初酝酿讨论到现在的风风雨雨，仔细检视一下，会发现实际上是激进与温和力量相互激荡。

政府对各个阵营的力量消长，不宜也不应该猜测。就第二轮谘询，政府须认识清楚两点：一是政府义不容辞的责任，是提出政改方案，争取立法会通过，落实特首普选；二是政府有责任在831决定的框架，引导市民讨论最大程度民主安排，争取在社会上取得最大共识。只要政府做好这两点，善尽责任，届时政制方案被否决，责不在政府，两方阵营如何看待历经努力的政改方案，届时他们都有责任向市民交代。

基本法委员会委员陈弘毅建议的两阶段提名，主要是让民意在提委会筛选参选人的过程中可以起到监察作用，若在民意认同有优势的参选人，被提委会否决而无缘候选，就会大大削弱选举的意义；另外，陈弘毅还建议市民以白票“守尾门”，若选举时白票达到一定比率，则选举无效，要重新选举。港大社会工作和社会行政学系副教授罗致光对白票守尾门有不同看法， 认为若白票比率定得高(例如45%)，会影响候选人的得票，客观效果贬低当选人的认受性，他建议以得票率(例如50%以上)划线，确保候选人得到大多数选民认同和支持。

真正的造王者是选民，若泛民自信对市民有庞大影响力和号召力，届时谁是真正的造王者？还有，泛民参与831决定的政治游戏，进入体制分享权力，具体实质参与管治，较之长期在体制外玩街头抗争，哪一方面更有利于泛民以至民主运动的发展？如此种种，都是泛民阵营需要思考和抉择的问题。(A03)

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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