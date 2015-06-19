香港《明报》：香港陷不明朗景况 各方须反思谋出路

（6月19日社评）

政改方案表决，因为建制派议员临阵退席而倍添戏剧性。可是，泛民议员紧抱一致，连同医学界别议员梁家骝共28票而否决了方案，结果是政制未能推展，市民在2017年无法以一人一票选出行政长官。那些期盼圆30多年普选梦的市民，肯定十分失望和沮丧，因为实践普选再次变得遥遥无期。不过，任何个人感受与过去两年多社会大撕裂和整体付出沉重代价相比较，都显得微不足道；否决政改方案之后，香港政治浑沌、与中央关系不明朗等因素，对香港前景构成怎样的影响，更值得关注和担心。各方持份者对后政改的香港路向，都有责任思考，并提出应对之法。

政改方案表决结果，充满黑色笑话效果，坚定支持方案的大部分建制派议员，竟然临场退席没投票，他们到底在搞什么东西？相信这是大多数、特别是支持通过方案的市民的疑问。有些议员解释退席原因是为了等候刘皇发议员返回投票，托词乃沟通不足所致。即使此乃真实原因，事态纯属「虾碌」的结果，但是这些议员还有一个问题未交代，那就是难道刘皇发议员在席投票，重要性超过其余40名建制派议员投票支持通过政改方案？涉事议员必须回答这个问题，否则对不起支持政改方案的市民。

今次政改，支持通过方案的市民大多数时间较多，相对而言是泛民阵营的主张成为少数，情况与历来政治光谱建制阵营处于少数劣势，截然不同。这个多数与少数的易位，到底是单一事件，抑或往后会固化，甚至改变本港政治生态，形成建制阵营的政治主张获社会上多数认同和支持的局面，言之尚早。不过，这是30多年以来，泛民阵营的政治主张沦为少数认同，凡是熟悉香港政治生态的人都知道这是具指标性意义的转变，不容轻视。只是，建制派议员表决时的退席表现，暴露出来的质素使人浩叹，真有点扶不起的阿斗的感觉。

建制派议员在表决关键时刻的表现，实际上折射出两个发人深省的问题。首先，发起退席的议员不识缓急轻重，罔顾大局，由这样的人向建制派议员发号施令，显示建制派在立法会似乎无可用之兵，更无可用之将。其次，特首和特区政府倚靠执政联盟协助管治，在立法会里则因为有通过法案和拨款等事项，建制派议员的联盟角色和责任显得具体和重要，近年政府施政在立法会屡屡受阻，泛民议员搅局是一个因素，可是以建制派议员在今次退席事件所表现的四分五裂，甚至可以说各怀鬼胎，如此团队如何应付得了火力强大的泛民兵团？日后治港，若在组织与人事方面没有做出调整，该如何寄以厚望？

泛民议员否决政改已成定局，香港政经情势随即陷入不明朗景况：民主进程在倒退，除了是两年后不能落实普选特首，立法会全部议席由普选产生的情景也遥遥无期，而且争议无休止，社会继续内耗空转，管治困局无望打破。按回归以来的18年历程，现在香港所处景况会否是另一个18年停滞不前的开始，值得各方慎重思考。若大家不再理会香港死活，仍然以香港的福祉作为斗争筹码，则这颗东方之珠由璀璨而暗哑，必将走向盛极而衰之途。

在后政改时期，特区政府理应全力办实事，北京和泛民也该全面检讨和反思时局，寻求出路。首先，即使中央坚信8?31架框符合国家与香港利益，但现实是香港的反对力量仍有足够势力与中央抗衡；这情况除了政改方案的因素，处理手法会否激起反弹而助长泛民的声势，值得注意。熟悉港情者都知道，所谓内地与本港的矛盾，其实是中央与泛民阵营的矛盾，只要中央处理好与泛民的关系，所谓内地与香港的矛盾就会消弭。

其次，泛民也要反思，若不认同中央在特区宪政上的地位，则不可能与北京良性互动，政改发展也不可能有出路。政务司长林郑月娥昨日在决议案总结发言时，指出泛民议员由政改讨论开始一直到昨天，「都漠视《基本法》下中央在特区的政制发展中的角色」；她还说「在特区推动民主发展，如果偏离了『一国两制』的方针政策，无视宪制的要求，任何讨论将欠缺最根本的基础，结果就是难有寸进，一事无成」。其实，部分泛民中人不单有如林郑月娥所说的情况，他们现在把「中共政权」、「赤化」等挂在嘴边，潜台词是连国家、中央政府也不屑一提了。这般取态、这种程度和性质的抗拒，若易位思考，可理解北京大概也不知道怎样与这些人交往。

历经两年多争拗和79日的占领行动，本港政治生态确实发生变化，丕变的实质使人忐忑不安，甚至把香港推向分裂以至独立的思潮已经泛起；近期有部分泛民议员的言行，还突显他们意图收割如此恶果。这些思潮，无论从任何角度审视都绝无好处，只会把香港推向死胡同！我们恳请这些议员三思而行，火中取栗会把香港陷于险恶境地，他们个人也须承担责任和代价，切勿作这场政治豪赌。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。