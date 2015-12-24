香港《经济日报》：中央考特首 保一国两制促团结

（12月24日社评）

特首梁振英上京述职，与领导人会面形式大变，中央应是要凸显中港从属关系，以全面准确实践一国两制。中央亦主动促港府团结社会，港府应反思施政得失，向港人与中央交功课。

今年特首梁振英上京述职，会面形式有明显变化，由与领导人并排坐梳化对谈，变成由中央领导人坐在会议桌中间、特首与相关官员坐在两侧滙报的工作会议，此转变实凸显中央对落实一国两制的态度。

国家主席习近平会见梁振英时指，近年香港实践一国两制出现一些新情况，要全面准确确保一国两制在港实践时不走样、不变形。中央应是要藉改变述职安排，凸显在一国两制下，香港权力实来自中央，有宪制责任向中央负责。

且新会面形式更是要显示，述职不是礼节性会面，中央除表示充分肯定港府施政，予以勉励外，亦要求特首更具体地向中央滙报施政得失，对港府落实一国两制、以至其他施政绩效，予以督促。

事实上，除述职会面形式转变，一些内容上的变化亦值得留意，就是习近平在开场白中，表明＂希望特区政府团结社会各界＂，而非如过去般，盼香港社会团结支持港府施政。中央要求港府牵头团结社会各界，反映中央对香港现况的关注。

此因现届政府上任以来，本港社会撕裂日益严重，无论是议会拉布无日无之，社会上的争拗分歧亦有增无减。本港内部弥漫强烈对立氛围，除令经济民生发展寸步难行，港府施政更因而举步维艰。

更令中央担忧的是，明年将是落实＂十三五＂规划的元年，中央有多项改革，无论是力推一带一路、金融开放、人民币国际化等，皆要借助香港作改革平台，中央更需要香港社会团结和谐，为中央各项改革增添助力，而非阻力。

中央既已向港府提出＂团结社会＂这道考题，港府实应深切检视过去几年的施政得失，查找问题。此如在落实施政时，要更好地平衡一国权益与两制差异，照顾港人利益，制定政策时要广纳各方民意，哪怕是反建议，让施政更贴近民情。

又如施政过程中的折腾，如高铁延误、铅水事件，以至TSA争议续烧，港府必须主动检讨，以至对未尽职守、甚至失职的官员适当问责，就施政不足向公众妥善交代。此不单是中央给港府的功课，亦是港人对港府的要求。港府必须诚心反思过去三年多的管治问题，牵头促社会团结，避免本港进一步分化，以迎接未来更多挑战。（完）