香港《信报》：日韩达成协议 美国制华少了一根刺

（12月30日社评）

针对二战遗留下来的慰安妇问题，日本与南韩前天举行外长会谈，彼此达成＂最终并不可逆转＂的协议。日本外相岸田文雄在首尔出席联合记者会表示，日本政府对慰安妇问题＂深切感到抱有责任＂，日方提供十亿日圆（约六千四百万港元）予韩方即将成立的慰安妇援助基金，＂让日韩政府协力为前慰安妇恢复名誉及尊严，癒合心灵创伤＂。然而，日方强调这笔钱不是赔偿，抱有责任的讲法也未指明是＂法律上＂抑或＂道义上＂的责任。

日本首相安倍晋三与南韩总统朴槿惠于两国外长会谈达成协议后通电话，安倍表示：＂今年是战后70年，正如8月我的战后谈话一样，我们从来都按着历代内阁大臣所言表达反省及歉意，这想法今后也不动摇……我们决不能让子孙及世世代代背负不断谢罪宿命，今次正为了实现这决心。＂

所谓协议，说的是两国同意克制处理慰安妇问题，避免在国际舞台互相指摘。南韩外长尹炳世声称，只要日本确实负责，韩方将不再纠缠。尽管如此，南韩的民间团体对谈判结果强烈不满，表明不会接受。现年88岁的慰安妇受害者李容洙诉说：＂我们是为了讨回法律公道，并不是为了金钱，他们一点也没为慰安妇受害者们着想。＂慰安妇援助团体＂挺身队问题对策协议会＂狠批该协议辜负受害者及人民的期望，形容是＂外交勾结＂，不少其他国家或地区的慰安妇遗属亦怒火中烧。

给钱，但不是赔偿；负责，但没说是负什么责。难怪有人揶揄，日本抛出那十亿日圆其实是＂掩口费＂，换来一份半汤不水的噤声协议，无助于化解慰安妇受害者的夙怨。若问，为何日本和南韩之间会有这样一场不获民间首肯的＂外交勾结＂？那就得从国际博弈的角度推敲一下，须知道，日本和南韩都是美国的盟友，两国都有美国的驻军，日韩交恶恰似＂右手打左手＂，不可能符合美国利益。因此，日本和南韩针对慰安妇问题达成协议，企图不再纠缠于历史轇轕，让两国关系展开新纪元云云，幕后推手正是部署＂重返亚太＂的美国。

另一边厢，最后一位在抗战期间被迫当慰安妇的中国女军人林爱兰，本月23日在海南一家敬老院离世，终年90岁，至死未获日本真诚道歉。

日韩之间的协议，好好歹歹亦算是一种尝试化干戈为玉帛的姿态，为什么日方不向中方说一声＂深切感到抱有责任＂，不向中方提供10亿日圆恢复慰安妇的名誉及尊严？既然美国向日本和南韩施压，促成两个盟国修好，为的是重返亚太的部署，而崔护重来的目的又是人人心知肚明的＂围堵中国＂，那么中国慰安妇问题自然不会得到美国居中斡旋。有人觉得，日本根本就是瞧不起中国，如此评论其实是忽略了美国因素。对于美国来说，中日交恶不但无损，反而有利，藉此压一压中国崛起的势头，从而达至亚太再平衡的战略部署。

目前而言，日韩之间只是把慰安妇问题搁置下来而已，防止歧见进一步加深，并不意味着一笑泯恩仇。就以设于首尔的日本大使馆门外、象征慰安妇的＂少女像＂为例，虽然日本传媒引述南韩政府高层人士表示，曾经决定把少女像移至南山附近的追思公园，但韩方坚决否认，强调不存在任何有关少女像迁移的问题。少女像不迁不拆，两国之间的历史疮疤不可能一朝一夕被抹杀。

《环球时报》发表社评，指日本和南韩就慰安妇问题达成协议对东北亚格局的影响小，因为日本增加不了她与中国斗争的筹码，只要日方不改变历史问题的态度，就过不了中国这一关。

影响虽然小，意味却深长，日韩达成协议反映的是美国制华少了一根刺，右手若然真的不再打左手，围堵中国将会更加得心应手。 （完）