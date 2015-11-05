《明报》：＂习马会＂意义重大 难望搅动台湾政局

（11月5日社评）

习近平与马英九本周六在新加坡会面，这是1949年以来两岸最高领人的首次会面，对两岸关系发展是有里程碑意义的大事。不过，一般认为对台湾政局影响有限；基于国民党主观、客观因素导致选情低迷，颓势难振，此事扭转民进党再执政大趋势的可能性极微。这次＂习马会＂，初步看来双边各有所求，马英九期望离任前确定历史定位，储蓄政治能量以备日后发挥影响力；大陆方面或许较多着眼于明年民进党重新执政之后，藉＂习马会＂强化在台的支点，以防民进党带领台湾疏远大陆时，有更多可供操作的空间。

1993年两岸政治关系破冰，台湾海基会和大陆海协会的负责人辜振甫和汪道涵在新加坡举行＂汪辜会谈＂，为两岸非官方互动建立模式，迄今仍在处理两岸事务。2013年在印尼峇里岛举行的亚太经济合作会议（APEC）年会上，台湾陆委会前主委王郁琦与大陆国务院台湾事务办公室主任张志军见面，建立起两岸事务首长会面制度，这是非官方向官方接触的过渡转变。现在两岸商定＂习马会＂，虽然两人会面时都放下政府职称，以＂先生＂互称，但是习近平与马英九在大陆和台湾都是在职的最高领导人，因此＂习马会＂是两岸互动层级的一次跨越式提升。

两岸由两年前建立起来的两岸事务首长会面制度发展到＂习马会＂，其间历程，可谓模糊了官方与非官方空间。马英九早已表露与大陆领导人会面的意愿，他属意国际场合，曾经提出在去年APEC年会到北京与习近平见面。大陆不愿两岸事务沾上国际色彩，现在选择在新加坡实行两岸领导人破冰会面，反映两岸都做了让步。事实上，新加坡是22年前两岸建立非官方接触之地，现在又举行＂习马会＂，若能与＂汪辜会＂一样成为两岸最高层互动的起点，将是一大美事。

八年前马英九上台执政，是陈水扁贪腐而台湾民衆唾弃民进党之时。当时，马英九在选举大胜对手谢长廷（超逾200万票），国民党在立法院的议席可凭一党之力就提出修宪，在地方政权层面还执政约七成县市。然而，在国民党拥有绝对优势、大陆也抛出尽多利好政策襄助下，国民党却出现内斗不绝、执行力奇差等问题，政治能量迅速溃散，特别是马英九的支持率跌至不到20%。因此，有意见认为对国民党而言，成也马英九，败也马英九。

虽然马英九备受批评，但是他掌政之后，两岸不再剑拔弩张，转向积极互动发展；他一直视维持两岸稳定和平发展为最大政绩，对明年5月离任时的历史评价和定位，甚为重视。放在这个框架检视＂习马会＂，马英九个人有得着，因为他在总统任内与习近平会面，虽然隐没了职称，但是日后对他在国民党的地位以至对岛内政治影响力，都有加分作用。因此，＂习马会＂可视为马英九＂标尾会＂之作。

至于大陆此时此际同意安排＂习马会＂，相信考虑更多。首先，或许有尝试提振国民党选情之意，不过＂大陆因素＂在台湾选举却未必全然正面，去年反对服务贸易协议而爆发的群衆运动，就是最好说明。因此＂习马会＂对国民党选情的影响，主要视乎是否操作恰当。

其次，不排除＂习马会＂是大陆为后国民党时期的台湾情势作铺垫。民进党重新执政高唱入云，一般相信它的两岸政策与国民党不同，在美国亚太再平衡战略底下，美日如何利用台湾这颗棋子，将牵动台海形态。民进党强势执政，国民党内斗分裂不知道伊于胡底，届时大陆如何掌控台湾情势，费煞思量。从这个角度看来，＂习马会＂不无创造筹码的考虑。今次＂习马会＂，事先声言不会签署任何协议，不会有共同声明，也不会有共同记者会，就是一次见面而已。由此看来，这次＂习马会＂只为双边交换意见，不打算达至什么具体成果，反而为日后工作做铺垫的考虑，好像更大一些。

台湾陆委会主任委员夏立言提到＂习马会＂后，希望两岸领导人见面能制度化；这是一个良好愿望。若日后两岸领导人见面成为常态，实际上反映两岸关系和平稳定，相信这是许多人的愿望。只是台独属性的民进党，难以寄望它轻易萧规曹随。尽管马英九参与开创了两岸领导人会面的先例，但是他日民进党掌政，只要蔡英文不愿意却可以弃如敝屣，因为先例并无约束力，毋须依样画葫芦。因此，＂习马会＂是两岸互动层级和形式的突破，却很难期望有具体成果，对台湾政局带来翻天覆地变化的可能性极微。至于这次两岸领导人会面顾忌的突破，会否使两岸关系更加和平稳定，则拭目以待。（完）