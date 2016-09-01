《信报》：香港宜居排名急跌 民怨并非无病呻吟

（9月1日社评）

原来在全球旅居人士心目中，作为国际大都会的香港不是一个宜居的地方，排名本已不高，现在更加急跌十八位。若问全世界最宜居的乐土在哪里？答案赫然是台湾。

号称全球外籍人士移居海外地区生活资讯的最大网站InterNations，今年访问了六十七个国家及城市、移居当地的一万四千人，了解旅居人士在生活质素、财务、容易适应生活、工作生活平衡、生活指数、旅居人士关系等多种因素，分析出各个地方的宜居排名。调查结果显示，香港整体排名跌幅甚大，由去年排第二十六位，急跌十八位至第四十四位。总括而言，香港不太宜居的原因是工时长、物价高及租金贵，而且外籍人士在香港难以结识新朋友。

至于台湾，获得旅居人士青睐，评为全球最宜居的原因包括民风友善、经济发达、收入支出平衡、医疗保健完善和拥有美丽自然环境等等，尤其在生活品质与个人财务两项评级之中，台湾是世界第一。

虽然这项调查针对的是外籍人士，然而看在土生土长的香港人眼中，工时长、物价高及租金贵不也是切肤之痛吗？瑞银早前发表的调查显示，香港是工时最长的城市，每周平均工作超过五十小时，较全球每周平均的三十六小时超出三成八。

可是，工时长不代表收入好，更加不代表拥有宽裕的财富，因为物价高和租金贵蚕食了大部分的袋中钱。差饷物业估价署最新数据反映，七月份楼价指数按月再升百分之一点八八，连升四个月，升幅较六月份的百分之零点二显著扩大，细单位更加录得百分之二点二一升幅。租金方面，七月份指数连续三个月上升，按月升百分之一点○三。

外籍人士吃不消，本地市民一样难以负担，民怨或多或少由此而来。

再看看另一项调查，新论坛及新青年论坛引用政府统计处数据分析，拥有大学学历的人士愈来愈多，然而，去年毕业的大学生起薪点中位数不足一万四千元，与二十年前的一万六千多元比较，减少近百分之十五。二十年来物价涨了又涨，楼价升幅甚至以倍计，大学生起薪点不增反减，说明了什么？说明了「无法上楼」和「无法上流」乃年轻人的两块心头大石。

冰封三尺，非一日之寒，香港人特别是新生代的怨愤，一点一滴累积，若说至今累积了二十年，绝非夸夸其谈。

新生代躁动不安，示威游行每每由年轻人作急先锋，前年历时七十九日的占领运动亦以青春一族为骨干，有人认为是吃饱饭没事干的无病呻吟，我们不敢苟同。年轻人的不满，既牵涉物质层面，也牵涉精神层面，就算单以物质层面而论，难道吃饱了饭就等于没有问题？香港的宜居排名每下愈况，而且是外籍人士相对客观的评价，已经是足以令人忧心忡忡的讯号，如果当权者仍然认为年轻人无病呻吟，将会与民意愈来愈脱节，甚至有机会助长急速冒起的分离主义心态。

台湾被选为最宜居的地方，有否过誉？不妨又看看另外两项调查，中原地产调查发现，百分之五十五受访者考虑未来十二个月投资台湾物业；台湾内政部移民署数字显示，前年有六百八十七名港人移民台湾，较二○一三年增加百分之二十，去年移民台湾的港人有八百九十一名，较前年上升百分之二十八，两年累计升幅高达百分之五十五，今年头四个月已有三百一十二人，按比例计，全年人数可能再高于去年。

移民台湾的趋势升温，等于对香港投下不信任票，当权者岂可不深切反省！