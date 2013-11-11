香港《明报》：政改是千里之行须始于足下

《信报》：特式升市＂脚软＂ 欧洲忧虑稍纾
美股「特式升市」（Trump rally）有泄气迹象，三大指数周二皆急跌逾百分之一，拖累港股「四连升」后断缆，恒指昨天一度挫逾三百点，收市跌幅略为缩窄，惟全日仍下滑二百七十二点，收报二四三二○点。
（11月11日社评）
中共18届三中全会前天在北京开幕。这次会议将审议推出《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》。《决定》内容涉及宏观调控、金融改革、行政改革、医疗改革、文化改革、教育改革、城镇化、司法改革、收入分配改革、社会保障、环境治理等方面。
医疗改革、教育改革、社会保障和环境治理与民生关系密切，是老百姓日常生活最关心的问题；司法改革、文化改革和城镇化问题更多具有政治改革的色彩，特别是城镇化中涉及的户籍制度改革和农村土地流转改革。宏观调控、行政改革都是涉及政府自身改革的重要领域，习李上台后，以「创新宏观调控方式」取代过往的「加强与改善宏观调控」，改以市场调节为主。
习李上台以后，对调整经济结构和转变发展方式的强调达到空前的地步，调结构和转方式的口号喊了10多年，为什么一直成效甚微？一个重要的原因就是体制弊端，所以体制改革已被逼上梁山，这也是习李上台后，多番号召「壮士断腕」的原因。
今天习李的全面深化改革，长期讲是政治体制改革，近期看可以政府行政改革作为全面深化改革的突破口。首先，政府职能转变是经济发展方式转变的前提；其次，包括司法体制改革在内的政府行政改革，在营造平等竞争的市场环境、提供优质公共服务之余，也可强力反腐肃贪，有助构建真正的和谐社会。18 届三中全会前释放的改革强音再次掀起人们的期盼，希望这次不会令国人失望。
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美股「特式升市」（Trump rally）有泄气迹象，三大指数周二皆急跌逾百分之一，拖累港股「四连升」后断缆，恒指昨天一度挫逾三百点，收市跌幅略为缩窄，惟全日仍下滑二百七十二点，收报二四三二○点。
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路透北京3月22日 - 大型投行摩根士丹利近日表示，当前中国银行业正处于相对合理的信用扩张期，对中国银行业继续保持乐观。目前银行股30%左右的分红水平较为合理，中国宏观审慎的监管体系可能会导致利率上行，但对增加金融透明度和银行的投资者都是有益的。