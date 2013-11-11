香港《明报》：政改是千里之行须始于足下

（11月11日社评）

中共18届三中全会前天在北京开幕。这次会议将审议推出《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》。《决定》内容涉及宏观调控、金融改革、行政改革、医疗改革、文化改革、教育改革、城镇化、司法改革、收入分配改革、社会保障、环境治理等方面。

医疗改革、教育改革、社会保障和环境治理与民生关系密切，是老百姓日常生活最关心的问题；司法改革、文化改革和城镇化问题更多具有政治改革的色彩，特别是城镇化中涉及的户籍制度改革和农村土地流转改革。宏观调控、行政改革都是涉及政府自身改革的重要领域，习李上台后，以「创新宏观调控方式」取代过往的「加强与改善宏观调控」，改以市场调节为主。

习李上台以后，对调整经济结构和转变发展方式的强调达到空前的地步，调结构和转方式的口号喊了10多年，为什么一直成效甚微？一个重要的原因就是体制弊端，所以体制改革已被逼上梁山，这也是习李上台后，多番号召「壮士断腕」的原因。

今天习李的全面深化改革，长期讲是政治体制改革，近期看可以政府行政改革作为全面深化改革的突破口。首先，政府职能转变是经济发展方式转变的前提；其次，包括司法体制改革在内的政府行政改革，在营造平等竞争的市场环境、提供优质公共服务之余，也可强力反腐肃贪，有助构建真正的和谐社会。18 届三中全会前释放的改革强音再次掀起人们的期盼，希望这次不会令国人失望。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。