《信报》：避免警民关系恶化 执法必须毋枉毋纵

（12月23日社评）

警察的天职是维持治安，但有时却会被质疑滥用暴力，假如伤害了无辜而获姑息，势必导致警民关系恶化，冤冤相报的后果往往不堪设想。感恩节之后，圣诞节之前，美国社会笼罩着腥风血雨的沉痛氛围，一连串夺命事件将警民关系压向谷底。

之所以有人凉薄得认为警员被杀是活该，毫无疑问源于几宗警察涉嫌滥用暴力置人于死地的案件，而且施暴者是白人，遇难者是黑人，案发后大陪审团决定不予起诉，惹起种族歧视的强烈争议，引发全美各地示威不绝。

看美国，看香港，警民关系经过79天的占领运动之后，彼此仇恨的情绪虽不至变得不共戴天，但恶化是无可否认的了。个别警察固然出现情绪失控的打人冲动，个别示威者亦存在着百般挑衅的顽劣态度。实施枪械管制的香港即使没有人人有权拥枪的忧虑，然而杀人袭警并非无枪不可，一把利刀甚至一块砖头已足以造成极大的伤害。如何避免警民关系失控带来不堪设想的后果，实在是特区政府尤其是警务处必须慎重思考的课题。此外，各方皆得防止播下“仇警”的种子，进一步激化警民之间的矛盾；冲击过后，应是合力修补关系之时矣。

警务处处长曾伟雄最近以“慈母”来比喻警察保护占领运动的学生，给人反呛道“慈母手中棍，游子身上扑”。慈母不慈母其实不是重点，警察最应该做的是依法而行，维持治安所使用的力度必须恰如其份，毋枉之，毋纵之，唯有秉公执法方可赢得民众的尊敬。化解仇恨之道，唯恕唯仁，唯有放下容易被滥用的武器。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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