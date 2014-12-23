《信报》：避免警民关系恶化 执法必须毋枉毋纵

《信报》：暴力待客冰山一角 垄断遗害值得深思
在越南裔美籍医生杜成德遭美国联合航空召警强行拖离机舱事件发酵了两个多星期之际，据悉是美国总统特朗普小女儿蒂芬妮（Tiffany Trump）「闺蜜」的二十四岁纽约名媛诗伯乐丝（Karen Shiboleth），周初入禀法院控告联合航空，理由是联航一名女职员在拒绝提供任何解释下，像「游街示众」般把她从商务舱拉往经济舱，过程中还当着其他乘客面前「爆粗」羞辱于她。事主向联航索偿九千一百四十六美元奖励积分，另加十五万美元罚金，以阻止同类事情再次出现。
（12月23日社评）
警察的天职是维持治安，但有时却会被质疑滥用暴力，假如伤害了无辜而获姑息，势必导致警民关系恶化，冤冤相报的后果往往不堪设想。感恩节之后，圣诞节之前，美国社会笼罩着腥风血雨的沉痛氛围，一连串夺命事件将警民关系压向谷底。
之所以有人凉薄得认为警员被杀是活该，毫无疑问源于几宗警察涉嫌滥用暴力置人于死地的案件，而且施暴者是白人，遇难者是黑人，案发后大陪审团决定不予起诉，惹起种族歧视的强烈争议，引发全美各地示威不绝。
看美国，看香港，警民关系经过79天的占领运动之后，彼此仇恨的情绪虽不至变得不共戴天，但恶化是无可否认的了。个别警察固然出现情绪失控的打人冲动，个别示威者亦存在着百般挑衅的顽劣态度。实施枪械管制的香港即使没有人人有权拥枪的忧虑，然而杀人袭警并非无枪不可，一把利刀甚至一块砖头已足以造成极大的伤害。如何避免警民关系失控带来不堪设想的后果，实在是特区政府尤其是警务处必须慎重思考的课题。此外，各方皆得防止播下“仇警”的种子，进一步激化警民之间的矛盾；冲击过后，应是合力修补关系之时矣。
警务处处长曾伟雄最近以“慈母”来比喻警察保护占领运动的学生，给人反呛道“慈母手中棍，游子身上扑”。慈母不慈母其实不是重点，警察最应该做的是依法而行，维持治安所使用的力度必须恰如其份，毋枉之，毋纵之，唯有秉公执法方可赢得民众的尊敬。化解仇恨之道，唯恕唯仁，唯有放下容易被滥用的武器。
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在越南裔美籍医生杜成德遭美国联合航空召警强行拖离机舱事件发酵了两个多星期之际，据悉是美国总统特朗普小女儿蒂芬妮（Tiffany Trump）「闺蜜」的二十四岁纽约名媛诗伯乐丝（Karen Shiboleth），周初入禀法院控告联合航空，理由是联航一名女职员在拒绝提供任何解释下，像「游街示众」般把她从商务舱拉往经济舱，过程中还当着其他乘客面前「爆粗」羞辱于她。事主向联航索偿九千一百四十六美元奖励积分，另加十五万美元罚金，以阻止同类事情再次出现。
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