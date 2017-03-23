《信报》：特式升市＂脚软＂ 欧洲忧虑稍纾

（3月23日社论）

美股「特式升市」（Trump rally）有泄气迹象，三大指数周二皆急跌逾百分之一，拖累港股「四连升」后断缆，恒指昨天一度挫逾三百点，收市跌幅略为缩窄，惟全日仍下滑二百七十二点，收报二四三二○点。

股市有上有落有调整原属正常，不寻常的并非美股周二录得特朗普当选总统以来最大跌幅，而是这天之前，标普五百指数已连续一百零九个交易日未曾出现单日下挫多于百分之一！由此可见，「自满」（complacent）情绪充斥于华尔街，投资者对跌市渐失去警觉性。联储局上周三再度加息后，市场对美国快速收紧银根忧虑明显纾缓，资金且有重投新兴市场尤其亚太区之势，但热钱正因为「热」，流向说变就变，港股近年受美股荣辱影响虽不如前，惟当华尔街出现剧烈波动，港股受牵连仍属势所难免，恒指昨天表现正好说明此点。

自特朗普胜选那天起，投资者即押重注于白宫新主人会刺激经济，诸如实现减税、增加基建投资，以至放宽金融业监管等措施，至今虽只闻楼梯响，但投资者全不在意，资金源源流入股市，结果是估值可能已「超额」反映盈利增长。「美股很贵」成为市场共识，也说明「特式升市」完全是立足于「信念」（faith）和「希望」（hope）之上，这两个元素一天还在，市场仍乐意把估值过高暂且抛诸脑后。反过来看，「特式升市」的最大考验，在于市场已充分预期的利好因素一旦在立法层面遇上重大阻力，即使特朗普最终「有货交」，惟拍板推出的方案跟市场所想大相迳庭，「特式升市」随时因希望而生、因失望而灭。

丑妇终须见家翁的情境看来已揭开序幕，市场一直期望税务改革、金融法规拆墙松绑、政府大兴土木等「特式新政」重头戏能在国会顺利过关，但此等法案尚未正式提上议事日程，打头阵的「奥巴马医改」（Obamacare）替代方案已一波三折，倘若众议院于本周四（二十三日）前无法通过医改新方案，那么减税、放宽金融监管一类市场寄予厚望的法案便寸步难行，拖上一段时日是无可避免的。投资者耐性有限，倘支撑「特式升市」的信念消失，美股这几个月来建基于期望的升势恐无以为继，市场情绪若急剧逆转，估值因素的杀伤力更加不容忽视。

值得注意的是，就在美股显露疲态之际，欧洲政局发展却传来喜讯，法国中间派总统候选人马克龙（Emmanuel Macron）于周一晚举行的首场电视辩论先拔头筹，民调显示其表现胜于包括极右国民阵线党魁马琳勒庞（Marine Le Pen）在内的其余四名候选人，令这位政坛新星入主爱丽舍宫行情进一步看涨。受法国选情刺激，欧罗兑美元滙价一度升穿一点○八水平，若非美股「脚软」，欧洲股市表现应不止于这款状况。

投票意向未定的法国选民为数不少，意味此刻声称支持马克龙的人，投票时仍有可能改变初衷，故对大选结果不宜过早下定论。可是，马克龙参选的最大意义，在于他公开支持进一步推进欧盟融合，而在今时今日的欧洲政坛，这个主张对争取选票不见得如何有利。

这位没有强大政党撑腰的候选人首场电视辩论表现备受赞赏，而民调则继续显示，马琳勒庞即使顺利杀入五月次轮对决，最终仍难逃一败。按形势如此发展，除了彰显法国选举制度不利激进政党，极右鼓吹的排外、脱离欧罗区等政治主张，在法国是否真的如想像中那么「有市场」，也许需要重新估计。

经过去年年中英国公投决定脱欧，以及特朗普意外当选美国总统，没有人敢对政治选举爆出大冷掉以轻心。不过，在美股「高处不胜寒」的当下，马克龙若能保持勇况，最终以热门姿态在法国大选中击败对手，投资者至少可以忧少一瓣。（完）