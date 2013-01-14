《信报》：通胀见底回升 货币先松后紧

中国首季债转股规模2380亿元 煤炭钢铁行业为主--法国外贸银行
路透香港4月7日 - 法国外贸银行（Natixis）周五发表报告称，中国债转股持续发酵，今年首季已达2,380亿元人民币，煤炭和钢铁行业仍是主力，而建筑和运输业的个案持续增加；目标企业未来将延展至其他高杠杆行业，例如铁路和造船业。
（1月14日社评）
中国进入新一轮通胀上升周期,12月消费者物价指数攀上2.5%水平,确认去年10月1.7%为本轮消费者物价指数底部,估计通胀将温和回升,基于输入通胀压力存在、货币供应近年持续扩张,加上避免房价反弹和投资过热风险,不排除今年央行的货币政策出现"先松后紧"的特点.
这新一轮通胀上升周期不宜掉以轻心.去年内地经济下行压力加大,要稳增长,央行的货币政策体现了"稳中偏松".数据显示,去年新增贷款达82,000亿元、社会融资规模亦近16万亿,双双高于前一年.
据发改委官员上周透露,去年中国GDP增长率达到7.7%.由于经济下行目前已见逆转,但12月份采购经理人指数报50.6,扩张之势依然显得疲弱,动力有待提升.因此,货币政策预料今年上半年有更大扩张空间,以巩固复苏步伐.
从走势看,PPI从去年9月下降3.6%,到12月跌幅已不断收窄,周期筑底应已完成.然而,PPI要从负值重返正值的时点,相信或到今年2季度才能出现和确定.可以预料,通胀压力在下半年有渐次加大之虞.
按上周央行工作会议报告,表明继续实施稳健的货币政策,力提高调控的前瞻性、针对性和灵活性.再参照中国经济加速复苏的现况看,去年12月中世界银行已上调中国今年增长预期至8.4%,在今年物价回升压力下货币进一步宽松的必要性显然已大打折扣.
事实上,通胀从底部回升、M2余额突破100万亿元,且持续扩张,但目前边际资本产出率却已提高到"五",亦即需要5个单位或以上的资本投入,才能增加1个单位的GDP增量,反映资金效率低落,使得信贷扩张的刺激政策更须审慎,因而央行的稳健货币政策看来只会微调,不致有大幅度的放松或紧缩.
考虑到下半年通胀压力较上半年逐步加大,货币政策调整不排除从上半年的"中性"或"稳中偏松"向"稳中偏紧"的方向转移,令今年货币政策出现"先松后紧"格局.
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
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