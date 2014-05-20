《信报》：普京访华两军演习 中俄走近各有所需

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若欧盟政府谈判立场强硬化，未来几周英国退欧相关担忧可能卷土重来。正式退欧谈判尚未开始，但欧盟已提出新的要求，主要是居留权以及限制金融服务。特雷莎·梅继续表示若保守党在6月份的大选中获胜将提高政府的谈判能力，欧盟一再提出要求表明双方的谈判可能是一场硬战。特蕾莎梅周三于伦敦会晤欧盟执委会主席容克和欧盟负责英国退欧事务谈判的首席代表巴尼尔(Michel Barnier)，这可能是初步的试探。500亿英镑的退欧费或是会谈的关键。
(5月20日社评) -
俄罗斯总统普京今天到中国进行国事访问，并出席在上海举行的「亚洲相互协作与信任措施会议」第四次峰会；与此同时，中俄海军亦在东海举行大规模联合演练，两国在政治、安全和经济合作上，的确达到了一个新高度。
普京访华两天行程，多名亲信和工商巨头随行，包括克里米亚事务部部长萨韦耶夫和俄罗斯石油公司总裁谢钦。两国将签订合作文件，可见普京此行，锐意加强中俄战略互信，在同美国和欧盟关系急剧恶化下，及时调整「依托欧亚、背靠欧盟、面向亚太」的战略，更多向东方亚洲倾斜。
普京今次在乌克兰事件中作出反扑，遭欧美制裁，加剧俄国经济恶化的速度，要抵销欧美的大国压力，除了强化与中国合作外，可选择的空间其实十分有限；对中国来说，深化中俄战略协作伙伴关系，亦有助应对美国亚太再平衡战略。
然而，从中俄谋求「多极化国际体系」的共同目标看，双方把维持良好关系视为营造有利外部环境的一个关键因素，这一点，无疑也是两国能够巩固合作的重要基石。
今次普京出访中国，标示了中俄在建立「多极化国际体系」的共同目标下，也在美国战略东移、俄国与欧美关系急速恶化的变局中，双方在经济、贸易、政治、外交、军事安全和地区协作等领域上，展开更紧密的全方位合作，势将加快改变美国「单极体系」的国际政治格局。
注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。
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若欧盟政府谈判立场强硬化，未来几周英国退欧相关担忧可能卷土重来。正式退欧谈判尚未开始，但欧盟已提出新的要求，主要是居留权以及限制金融服务。特雷莎·梅继续表示若保守党在6月份的大选中获胜将提高政府的谈判能力，欧盟一再提出要求表明双方的谈判可能是一场硬战。特蕾莎梅周三于伦敦会晤欧盟执委会主席容克和欧盟负责英国退欧事务谈判的首席代表巴尼尔(Michel Barnier)，这可能是初步的试探。500亿英镑的退欧费或是会谈的关键。
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