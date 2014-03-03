香港《经济日报》：普京不惜为乌国一战 美欧肯吗？

（3月3日社评）

俄罗斯挥军乌克兰，惹美欧反弹，外界忧俄罗斯和欧美兵戎相见。

乌克兰前途显已非该国人民所能控制，因乌克兰已成俄罗斯和美欧的大国战场，其命运系于俄国和美欧为保自身利益，愿付出多大代价。惟相比美欧，俄罗斯显更承受不起失去乌克兰，原因有二。

其一，乌克兰是俄国最后屏障。近年美欧积极在东欧扩张，令俄罗斯不少周边国家，在经济上倒向欧盟、军事上则倒向由美国主导的北约，乌克兰位处俄罗斯与美欧阵营的夹缝，俄罗斯若失此屏障，要直接面对来自美欧的威胁。

其二，乌克兰关系俄国全球战略。乌克兰是俄国黑海舰队重要基地，以确保俄军随时可挥军地中海、北非及中东，让俄罗斯有更多筹码和美欧等博弈。故俄罗斯若失去乌克兰，除将大大削弱其地区利益，更恐冲击其大国地位。

相比俄罗斯，美欧仅视乌克兰为牵制俄国的众多棋子之一，利益较间接，自难轻言为乌克兰和俄国动刀枪。尤其美国正进行全球战略退却，更不愿和军事强国俄罗斯正面交锋。

至于欧盟虽欲吸纳乌克兰，惟欧盟和俄国亦敌亦友，不少欧洲国家高度依赖由俄罗斯输入天然气，能源命脉被俄国紧抓，自不愿因乌克兰和俄国翻脸，遭俄国截气报复。

相信亦因如此，美欧虽对俄罗斯出兵乌克兰大表不满，惟反制行动仅是威胁杯葛6月在俄罗斯举行的八国峰会、叫停经贸合作等，力度有限。乌克兰会否走向内战、分裂尚待观察，惟俄国和欧美因此大动干戈的机会仍低，对全球政治格局和经济金融的冲击，相信亦较有限。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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