香港《经济日报》：松货币遏游资乱炒 内地恐折腾

香港《经济日报》：特朗普挑拨欧盟 世界秩序乱了？
中美贸易战密云未雨之际，美国候任总统特朗普再辟新战线，力撑英国硬脱欧且狠批德国，抨击北约过时，锐意走保护主义路线，冲击二战后世界秩序。
（4月26日社评）
人行连环松银根，市场仍喊资金紧。中央续保流动性充裕，原意是助降融资成本，促企业增借贷撑经济，结果却是楼市与商品泡沫疯胀。中央要稳经济，须破资金一放就乱恶性循环。
人行继上周透过公开市场净投放6,800亿元（人民币，下同）后，昨上午再实施逆回购，单日净投放1,500亿元；人行昨傍晚又指已进行2,670亿元中期借贷便利（MLF）操作，以保流动性合理充裕。人行连环出手，惟市场仍高喊资金偏紧，促人行一刀切降准。
对中央而言，今年稳经济主力是财政政策，应不会如去年般连番降准、减息大松银根，但中央仍不断藉逆回购、MLF等中短期工具宽松货币，其底因是今年中央经济工作的四大歼灭战之一，正是＂降成本＂，此须中央尽力保持市场流动性充裕，助企业降低融资成本，以促投资、撑经济。
然而，中央＂降成本＂撑企业未见其利，却意外引发其他难题。一方面，今年首季内地新增信贷约4.6万亿元，当中近1.5万亿元涌向房地产领域，加上＂首付贷＂等创新金融产品借货币偏松环境推波助澜，除令一綫城市楼泡日益凶险，个别二綫城市楼泡沫亦疯胀，迫得中央不得不再收紧个别城市楼控，以遏泡沫。
另一方面，A股市场未受惠资金充裕，商品市场却炒得热火朝天，如近期最受热捧的螺纹钢期货，今年来已累升近五成，远胜A股的累跌近一成半，吸引天量游资涌向商品市场，昨天内地三大商品交易所的成交额逼近3万亿元，沪深股市成交额却不足4,000亿元。在内地经济仍乍暖还寒下，市场深忧商品价格猛涨欠基本因素支持，最终恐重演去年A股暴升暴跌惨剧。
此令中央深陷两难，因若稍抽紧银根以遏楼市、商品炒卖泡沫，恐怕一收就死，因这势推升融资成本，正规企业将首当其冲，令实体经济雪上加霜；但若应市场要求续松银根，又怕一放就乱，流向实体经济的资金未必大增，却无疑对楼市、商品期货等火上浇油，为日后埋下更大炸弹。故内地货币政策的最大考验，实是如何掌控、引导资金流向，全面检视资金链中，有何漏洞或灰色地带，令游资不断溢出乱窜搞局，并设法堵塞。中央若解决不了此困局，楼市、商品狂潮恐在下半年反噬经济金融，为全年稳经济徒添更大折腾。（完）
注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。
中美贸易战密云未雨之际，美国候任总统特朗普再辟新战线，力撑英国硬脱欧且狠批德国，抨击北约过时，锐意走保护主义路线，冲击二战后世界秩序。
路透香港1月16日 - 安联首席经济顾问伊尔艾朗(Mohamed El-Erian)周一表示，2017年全球经济成长速度有可能快于预期，但许多不确定因素的存在仍可能影响到经济扩张，而美元快速升值就是其中最大的风险。
路透北京1月16日 - 中国央行上周发文要求支付机构客户备付金进行集中存管，国泰君安证券发布报告认为，此举将使支付机构管理流动性更方便，监管部门也能够更好地检测支付机构资金流，利于管控风险和反洗钱；而支付机构“吃利差”的模式终结，将逐渐回归为民众提供小额便捷的支付服务本质。