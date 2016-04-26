香港《经济日报》：松货币遏游资乱炒 内地恐折腾

（4月26日社评）

人行连环松银根，市场仍喊资金紧。中央续保流动性充裕，原意是助降融资成本，促企业增借贷撑经济，结果却是楼市与商品泡沫疯胀。中央要稳经济，须破资金一放就乱恶性循环。

人行继上周透过公开市场净投放6,800亿元（人民币，下同）后，昨上午再实施逆回购，单日净投放1,500亿元；人行昨傍晚又指已进行2,670亿元中期借贷便利（MLF）操作，以保流动性合理充裕。人行连环出手，惟市场仍高喊资金偏紧，促人行一刀切降准。

对中央而言，今年稳经济主力是财政政策，应不会如去年般连番降准、减息大松银根，但中央仍不断藉逆回购、MLF等中短期工具宽松货币，其底因是今年中央经济工作的四大歼灭战之一，正是＂降成本＂，此须中央尽力保持市场流动性充裕，助企业降低融资成本，以促投资、撑经济。

然而，中央＂降成本＂撑企业未见其利，却意外引发其他难题。一方面，今年首季内地新增信贷约4.6万亿元，当中近1.5万亿元涌向房地产领域，加上＂首付贷＂等创新金融产品借货币偏松环境推波助澜，除令一綫城市楼泡日益凶险，个别二綫城市楼泡沫亦疯胀，迫得中央不得不再收紧个别城市楼控，以遏泡沫。

另一方面，A股市场未受惠资金充裕，商品市场却炒得热火朝天，如近期最受热捧的螺纹钢期货，今年来已累升近五成，远胜A股的累跌近一成半，吸引天量游资涌向商品市场，昨天内地三大商品交易所的成交额逼近3万亿元，沪深股市成交额却不足4,000亿元。在内地经济仍乍暖还寒下，市场深忧商品价格猛涨欠基本因素支持，最终恐重演去年A股暴升暴跌惨剧。

此令中央深陷两难，因若稍抽紧银根以遏楼市、商品炒卖泡沫，恐怕一收就死，因这势推升融资成本，正规企业将首当其冲，令实体经济雪上加霜；但若应市场要求续松银根，又怕一放就乱，流向实体经济的资金未必大增，却无疑对楼市、商品期货等火上浇油，为日后埋下更大炸弹。故内地货币政策的最大考验，实是如何掌控、引导资金流向，全面检视资金链中，有何漏洞或灰色地带，令游资不断溢出乱窜搞局，并设法堵塞。中央若解决不了此困局，楼市、商品狂潮恐在下半年反噬经济金融，为全年稳经济徒添更大折腾。（完）