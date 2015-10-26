香港《星岛日报》：全球宽松 有利股市

（10月26日社评）

中国共产党今日起举行第十八届五中全会，为第十三个五年计画定调。就在五中全会召开前夕，人民银行上周五宣布降息及降低银行存款准备金率，加强宽松货币环境。其实，不独中国，欧洲央行上周亦暗示，可能会为量宽加码。面对主要经济体加大货币政策宽松力度，美国联储局本周议息，加息机会不高，甚至十二月加息机会亦同样减低。全球一片宽松声，利好股市。

保七创造良好环境

人行于五中全会前大动作放松货币政策，减息四分之一厘及降准备金率零点五个百分点，「双降」时机颇令人意外，但行动已明确向市场发出讯息，是中央要保七及为下一个五年计画创造良好环境，使开局更顺利。

可是，中国经济面临下行压力，今年第三季增长正式「破七」，只有百分之六点九，故加强货币政策宽松力度，已是刻不容缓，就在李克强表明「要合理运用减息、降准等货币政策手段，保持经济平稳运行」的一番话后，人行随即宣布「双降」，反映宽松政策获得中央定调为保增长必须采取的手段。

其实，采取宽松货币政策又岂止中国？欧洲央行监于经济疲弱，由今年三月起至明年九月，实施每月买债六百亿欧罗的量化宽松。可是当地经济增长动力仍嫌不足，尤其在近期难民潮压力下，更需要宽松环境协助经济发展，故欧洲央行行长德拉吉日前议息会后表明，买债量宽计画会在十二月检讨，不排除把计画延长至明年九月以后，即量宽随时加码，直至经济动力确立为止。美国自○八年金融海啸后，多番推行量宽，才孕育出今天较强劲的复苏步伐，欧洲依样画葫芦加码量宽，亦是有例可援。

至于同样推行量宽的日本，八月份核心通胀为跌百分之零点一，为两年多以来再次陷入通缩，日本央行本周议息后，亦有可能要对量宽加码。由此可见，环球经济形势仍是趋向宽松。

欧洲更须宽松振经济

在中国、欧盟、日本都倾向加大宽松力度下，美国加息步伐极有可能进一步延迟。自从美国联储局六月议息时，强烈暗示年内会加息后，全球投资市场波动加剧，再加上中国七月股灾，令全球经济蒙上阴影。联储局八月议息后，亦监于中国股市急挫出人意表地按兵不动。市场原本估计十二月可能加息，但在各国相继加码量宽后，美国从本身经济考量，不能排除会押后至明年才启动加息。

因为，美国结束量宽及暗示加息后，美元已强势，倘各国相继宽松而美国反其道而行加息，美元强势将进一步加剧。偏强的美元，会为当地产品出口带来压力，大宗商品价格受压，亦不利美国把核心通胀推升至百分之二的目标水平。

息口低企、资金充裕，是有利股市的条件。不过，主要靠游资推动的股票市场会相对波动，投资者享受股市回升势头时，应做好风险管理，免形势一旦逆转而措手不及。