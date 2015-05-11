香港《星岛日报》：减息未够力刺激经济须加码

（5月11日社评）

面对疲弱的经济，内地要进一步加大货币政策的宽松力度，人民银行昨晚突然宣布下调存贷款利率四分之一厘，今天起生效。国家统计局刚在前日宣布上月的消费物价指数及工业生产指数都逊预期，人行昨日便出手，在速度上较以往快，但若论推动经济的力度，或许仍嫌不足，未来有需要研究进一步的宽松，甚至适量推出刺激经济措施，多管齐下才有望止住经济跌势。不过，在国务院总理李克强的「工具箱」中，仍有不少工具可用，只要用得其所，再加上「一带一路」与亚洲基建投资银行逐步发挥作用，中长期应可解决内地经济疲弱困局。

数据反映经济动力不足

人民银行昨晚突然宣布减息，金融机构一年期贷款及存款基准利率同样下调四分之一厘。国家统计局刚在上周六才公布，上月内地消费物价指数（CPI）仅上升百分之一点五，而工业生产指数（PPI）更下跌百分之四点六，两项数据都逊预期，反映内地通胀压力不大，制造业表现疲弱。近期内地公布的多项经济数据确令人担忧，除前述的数据外，四月的进出口分别下降一成六及百分之六点四、首季地方财政收入仅增长百分之三点九，为○八年金融海啸以来最低、首季卖地收入大跌三成六等，在在反映经济动力不足。

近半年来，人行已多番出手加大宽松力度，计及今次减息，人行在半年内已减息三次，亦两番降低存款准备金率，但动力疲弱的问题未能得到解决，除反映仍有空间进一步宽松货币政策外，或须其他政策工具配合，甚至适度推出刺激经济措施，从多方面下手。

中央近期已透过宽松货币政策、沪港通及鼓励长基金入市等措施，去推动内地股市回升，希望令投资者恢复对市场信心，在财富效应下，有利推动内需，再由内需这头马车拉动经济。可是，四月进口大跌一成六，就反映尽管股市转旺，仍未足以推动内需大幅增长。此外，股市催谷过度，更会衍生泡沫风险，因此中证监又要出手调控证券商孖展融资业务，以免过度借贷，引发爆煲风险，故藉股市推动经济的力度未来或会减弱。

出手审慎不会落重药

当然，中央亦可再推出刺激经济措施，如投资大型基建，但○八年推出的四万亿元刺激经济重药，却衍生出地方政府过度借贷，债务堆积如山，以及过度虚耗资源和基建成效存疑等问题，须经历多年才能逐步把后遗症清除。因此，就算中央再推出基建投资促进经济，相信都只会是更审慎的计画，力度应不及○八年那一次。

中央近年力推的「一带一路」及亚投行，就是希望藉推动丝网之路及海上丝绸之路沿地区的经济增长，好好利用中国的庞大产能，协助推动区域发展，亦带动中国经济增长。在「一带一路」带动下，加上中央灵活运用「工具箱」的工具，对中国长远经济前景仍感乐观。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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