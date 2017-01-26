香港《经济日报》：中资高价抢地 地产生态大变

（1月26日社评）

九龙启德再有地皮为中资高价夺得。中资近年加入本港地产市场，出价极进取，每录天价，本港大地产商若因补充土储而加入高价抢地，除高地价或成常态外，楼价亦可能再被推高。

过去三个月，有关的中资财团已两度以超高价夺得启德两块地皮，今次这块地皮没有海景，也照样以约55.3亿元抢夺，出价继续超市场预期，凸显该财团志在于启德打造成王国。

惟在本港地产勇进的中资财团，还大有人在，单在启德已招标的11块地皮中，中资占6块。去年政府推出的22幅住宅用地，中资亦抢到4幅，出价往往较本地地产发展商高出几成。

中资积极在港抢地，一来是他们在港乏土地储备，以新人进军地产界要志在必得并打响名堂，出价就要高，才能投得土地发展；二来是中央已将内地楼市定位为「用来住的不是用来炒的」，楼控只会愈来愈严，内地楼市已见顶，且亦有资金调出境外的考虑。

此除了本港地价高企外，还改变了发展商的生态。过去数年，港府多次将土地拆细招标，以让本港中小地产商加入竞投，增加市场竞争。但随着中资高价抢地，本港中小地产商财力不及，日益难买地。

本地中小型地产商难以招架，那财雄势大的本地大地产商又如何呢？

以过去3次启德地皮竞投为例，每次都有至少18个地产发展商或财团入标，包括新地、长实、信和、新世界等大地产商，但都在中资高价下铩羽而归，一些本港发展商更表示看不通，不懂如何计数回本。

但若中资高价抢地继续，本港大地产商亦要面对抉择，地价虽或高得令利润微薄，但手上土储愈来愈少，有补充需要，那要不要提高出价加入抢地？此就像近年楼市般，市民虽见楼价已高得渐脱离不少港人购买力，但在外资包括中资入市买楼下，楼价仍愈升愈有，缺乏财力的市民望门兴叹，有财力的则不少惟有跟追，现在大发展商亦正面对是否跟追的难题。

若本港大地产商亦加入抢地，地价很可能高处未算高。更值得港府与市民留意的，是高价抢地会否既令发展商在推盘时更惜盘、更千方百计推高售价外，抢地的炽热气氛会否亦传导至楼宇市场，刺激楼价呢？此当非在供应面和需求面都出招降温的港府所愿见，故港府须密切监察并谋措施应对。