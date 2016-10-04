《港报社评》：中央地方博弈 楼控山雨欲来

（10月4日社评）

内地十多个城市先后推楼控措施，惟楼控不断遭破解、成效不彰已是公开秘密，诸侯仍接连出手，应是要拖时间防中央动真格楼控，损地方利益。地方出招愈密，中央出手机会愈高。

武汉昨起实施楼市限购令，是这一轮楼市升浪中，第十五个出招的城市。惟地方诸侯近期争相出手，与其说是助中央遏楼泡，实际上恐怕是要拖时间，防中央动真格。

此因所谓的限购、限贷政策，接连被炒家破解，几乎已是公开的秘密。如限购政策方面，不少内地民众以假离婚，取得首次置业的购房资格，并可享银行的首置按揭贷款优惠，有关做法早已人尽皆知。

至于限贷措施，除有银行向炒家发放「房抵贷」，加按现有物业违规炒楼，更有房企公然以「商住房」名义卖楼，规避针对住宅的限贷措施，所谓楼市限贷令，只怕作用极有限。

惟地方政府仍相继推出类似的限购、限贷措施，很可能是出于与中央的政策博弈。皆因近期中央的楼控风向，不寻常地平静，无论涉事的金融监管部门，以至主理楼市问题的住建部等，在楼价呈疯涨状态下，却没放出明显的政策风声，不少诸侯或担忧，此恐是暴风雨前的宁静，中央或正密锣紧鼓部署，择机推出楼控重招。

而中央一旦出重手，首当其冲的将是地方，尤其当前内地实体经济乏力，楼市是仅有的经济支撑，除助诸侯力保稳经济政绩，更重要是透过庞大的卖地收入、房地产交易税费等，助地方政府填补财政缺口。若中央对楼市调控施以重拳，诸侯的如意算盘，将难打响。

或因如此，地方诸侯出于向中央「交差」的政治需要，遂接连再推楼市限购、限贷令，以显示地方正加紧出手缓抑楼泡，以拖延时间，避免中央因地方政府不作为，重新主导楼控，并推更严厉政策整顿楼市乱象，重挫地方利益。

故愈多地方推楼市限购、限贷等「虚招」，愈显示楼市泡沫狂态难遏，地方诸侯正如坐针毡，中央出重招恐仅时间问题。尤其中央正设法营造社会稳定氛围，确保本月24日召开的中共六中全会顺利进行，故在国庆黄金周过后至六中全会之前，中央很可能对楼控有大动作，如透过人民银行、银监会等出招，阻止洪洪信贷资金涌向楼市。此将是观察内地楼市，以至金融经济走向的关键时间点。