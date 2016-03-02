香港《信报》：内地非理性楼价 种下不稳定祸根

（3月2日社评）

内地经济下滑，股市持续不振，偏偏楼价却升幅惊人，已到了不得不让人忧心忡忡的程度。例如房地产热火朝天的上海，有人为了买楼不惜「裹棉被连夜排队」（此情此景在一九九七年前的香港乃司空见惯），市委书记韩正指出，商品房是特殊商品，要维护市场秩序和稳定市场预期，此番放话无疑是企图为发烧的楼市降温。

至于官方媒体讲得更加直截了当，新华社发表题为《警惕一线城市房价非理性上涨》的文章，认为除了高需求和宽松政策之外，一线城市的房价上涨有「虚火」，比如营销作秀、哄抬炒作、制造抢房假象等等。文章呼吁地方政府引导社会预期，防止房价过快上涨，防止投机需求利用金融杠杆炒卖，长远还要科学制订城市规划，减轻一线城市的住房压力。易言之，内地楼市存在着泡沫化的危机。

内地楼价到底涨了多少？中国指数研究院发表报告表示，二月份一百个城市的价格指数无论按月或按年皆上涨。按年计，全国新建住宅均价上涨百分之五，北京和上海等一线城市则涨升接近一成。楼价升得最夸张的是深圳，一年急涨百分之五十二点五五。如今深圳的新盘，作价起码每方米六万元人民币，相当于每方尺七千港元，稍为高档的新盘更加索价每方米逾十万元人民币，尺价一万二千港元。

一线城市楼价急升造成巨大的「虹吸效应」，资金过度集中，透支了二三线城市的购买力，导致该等城市难以去库存。譬如渖阳，早前有传媒揭露，位于浑南新区的全运村（配合二○一三年全国运动会所兴建的房地产项目），如今沦为一座荒芜的「鬼城」，无人无车的情况恰似殭屍电影片场。为了振兴楼市，渖阳市政府推出二十二项房地产新政，支持高校、中等职业学校在校生、新毕业生购房。对于毕业未超过五年者，实行「零首期」政策，最高贷款额度为单身六十万元、配偶二人八十万元人民币。

内地一线城市楼价非理性地猛涨，一来存在着泡沫化的风险，二来容易扭曲人性，种下社会不稳定的祸根，这两方面的深刻教训，经历过楼市大起大跌的香港人百般滋味在心头。假如楼市泡沫爆破，现时动辄透过「首付贷」（类似香港的二按）借到尽十成按揭的内地买楼客，随时变作苦不堪言的负资产，民怨沸腾的后果难以估计。即使楼市没翻天逆转，风险始终处于一个极高水平，对于管治者而言亦是计时炸弹。

以深圳为例，当地楼价远超中产家庭的负担能力。据内地长江证券研究，深圳目前的楼价收入比率达到二十八倍，意味着中等收入家庭必须不吃不喝二十八年才买得起楼。已买楼的人，坐着不动也出现「被动式收入」，一觉睡醒楼价又升了一截；未买楼的人，心慌意乱之余，少不免会产生酸葡萄心态，甚至是仇富与仇官的情绪。

看看目前香港的年轻一代，诸事不满的原因虽然林林总总，但其中一个很重要的元素是望楼兴叹，他们觉得营营役役穷一生之力也买不起楼，反而上一代的既得利益者，单靠收租已足以坐拥富贵。事实上，香港高昂的住宅和店舖租金间接扼杀了创造力，小本经营者无法创业，有才无财的杰出青年没有机会一展所长。本报首席顾问曹仁超生前留下名言，「年轻人，不要让五百尺绑住你的青春」，说的正是这个道理。

人性扭曲，在楼市火红的上海乃新常态，当地有市民接受访问时指出：「涨了百分之七八十，这个给人的心理负担，心理压力是非常大的。你不买，你错过了，你再多奋斗三十年，人生有几个三十年？」他们认为，辛辛苦苦上班，不如买一套房子。

由此可见，维护市场秩序和稳定市场预期确有其必要性，否则内地早晚会由于楼市非理性的猛涨，带来人民非理性的躁动，严重冲击和谐社会的构建。