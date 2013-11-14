香港《经济日报》：经改要成功 中央集权还须民权

香港股票交易停牌时间长让投资者动弹不得 令做空成本高昂--浑水
路透香港3月27日 - 美国做空机构浑水(Muddy Waters)创始人Carson Block称，香港交易所持续时间长、动辄数年之久的暂时停牌，让投资人手上持股动弹不得，对于花钱借股票的做空机构而言成本高昂。
（11月14日社评）
三中全会决定成立全面深化改革领导小组，此应是要藉中央集权，打破政令不出中南海之困。惟集权非专权，中央要藉此遏利益集团，还须力推民主法治。
前天闭幕的中共三中全会被市场指欠新意，但只是市场期望过高。三中全会是为未来10年定改革大框架，具体政策料在会后才陆续出台，若现在就说中央改革力度不足，恐是误判。
况且，三中全会推改革有一重大突破，就是成立全面深化改革领导小组，由党中央集权亲抓改革。上届胡温政府十年来改革无成，关键正是地方诸侯、国企等利益集团阻力极大，领导人缺乏政治能量推开改革拦路石。
习李班子深知只有中央集权，才有望从上而下力推改革。就如中央推土地改革，让农民流转土地，就要有能量对抗诸侯的抵制；又如要推市场化，中央须有更大权威，才能力遏国企汹涌而来的反弹。
然而，中央集权不能是专权，故中央集权应非收缴人民权力，反而应力推民主、法治，向人民放权，才更有利中央赢取人民协力。
一是中央决策要民主化。赋予人民对政策具谘询权、参与权，令中央政策在阳光下施行；中央亦要授人民监督权，让13亿人民广泛监督诸侯、国企的违规行为。
二是要认真建设法治。只有建设公正、高效、权威的司法制度，才能鼓励人民以法律维权。
中央要做到集权而不专权，要透过向人民放权，除监督利益集团，更可监督中央，如此既有利中央赢取人民协力。中央必须明白，权力愈大，责任亦愈大，中央集权后更须做出改革实绩，实现人民对追求公平正义、社会和谐的中国梦。
注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。
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