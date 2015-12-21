香港《经济日报》：中央＂供给侧改革＂ 闯经改地雷阵

（12月21日社评）

中央经济工作会议惹加力稳经济憧憬，惟中央聚焦于供给侧改革，此实是政策思路大改变，以解供应过剩产生的众多后遗症，但却恐推升经济、金融与社会风险，俨如闯进地雷阵。

中央高层正召开中央经济工作会议，部署明年经济工作，由于近月内地经济未见明显起色，外界关注中央明年会否加码刺激政策，惟中经会已放出风声，将力推＂供给侧改革＂。此实是中央经济政策思路重大改变。

过去中央的经济政策主轴是催谷需求，惟随着需求增长，供应层面膨胀却更急速，产生极大后遗症，包括工业产能过剩、楼市鬼城处处、基建大量重复建设，以至金融业滥贷推升地方债等，更形成大批效益低劣，要依赖政府补贴才能避免破产的＂殭屍企业＂，成经济大炸弹。

故中央力推供给侧改革，正是要化解由供应过剩引发的后遗症。惟此如同闯地雷阵，中央至少面对三风险。

其一，经济风险。内地经济长期依赖投资驱动，惟中央要避免供应过剩不断加剧，难免要严控投资增长；且中央若加快淘汰过剩产能、企业关厂停产，恐令经济下行雪上加霜，明年经济增长要守6.5%底綫，难度更大。

其二，金融风险。近年内地信贷规模猛增，天量资金流向产能过剩行业，惟产能过剩的企业若步向破产倒闭，或削债以进行重组合并，那放贷给这些企业的银行，恐难收回信贷资金，产生大量呆坏帐，如此势推升内地金融风险。

其三，社会风险。过去中央淘汰产能过剩成效不彰，因忧冲击社会稳定。如内地钢铁业产能达12亿吨，每年需求仅约6亿吨，若要大力淘汰过剩产能，那聘用了近300万人的钢铁业，恐要大量裁员。一旦各经济领域都要推供给侧改革，很可能造成新一波工人下岗潮，为社会添不稳定因子。

事实上，中央在中经会前提出四大＂歼灭战＂，即化解过剩产能、降企业成本、去楼市库存、防金融风险。惟推动供给侧改革以化解过剩产能，风险极高，故中央明年应会先打好其他歼灭战，尤其推加快去楼宇库存及降企业成本的措施，以稳经济，至于化解过剩产能等供给侧改革，料将谨慎推进，以防操之过急误触地雷。此亦预视，中央应不会再如过去般，透过猛松货币、大兴土木等力谷需求，以免供给侧改革功亏一篑，故明年以至未来几年，内地经济恐难复见高增长。惟要提升效益、促经济升级转型，此恐是必要之痛。（完）