香港《明报》：2016年中国改革三大主战场

（12月28日社评）

还有几天，就将跨入2016年。对内地来说，明年将是改革的＂攻坚之年＂，而今次＂攻坚＂，是从年头到年尾，贯穿2016年始终，还可能跨越数年，改革＂攻坚＂主要在三大战场。

自1978年以来，中共曾在改革方面数度强力＂闯关＂，但有的很快失败，如1980年代末价格改革＂闯关＂；有的绵延无果，如1990年代国企改革。当时的主事者都曾宣称＂背水一战＂，但从没有如今次般同时三面开战，而明年改革的三大＂攻坚＂，有经济层面的结构调整改革、社会发展层面的扶贫、军事层面的体制编制改革，没有一场轻松易得。

结构性改革，是刚结束的中央经济工作会议上为明年的定位，即新加的＂推进结构性改革的攻坚之年＂。之所以要有这样一个新定位，国家主席习近平在会上讲话道出因由﹕中国经济面临很多困难，最严重是结构性产能过剩。因为这是＂绕不过去的历史关口＂，明年必须要过关，而过关的方法就是推动结构性改革。

什么是结构性改革呢，按中央经济工作会议的定义，其实就是所谓的＂供给侧改革＂。对这一改革，这次会议有全新的三大定位，称其是＂适应和引领经济发展新常态的重大创新＂、＂适应国际金融危机发生后综合国力竞争新形势的主动选择＂、＂适应我国经济发展新常态的必然要求＂。

所谓供给侧改革，简而言之，就是改变长期以来投资和出口拉动经济的方式，而理顺价格，简化权力，提高生产率，放活资本 、人力、科技、土地、原材料等要素，回到市场的、正常的供求关系上去。但说来简单做来难，明年经济工作五大任务，就是结构性改革的五场硬仗，其中＂去产能、去库存、去杠杆＂三仗最难打。

扶贫作为另一大＂攻坚＂，早在11月的中共十八届五中全会上就定下。那次会议讨论十三五规划，将明年定为＂全面建成小康社会决胜阶段开局之年 ＂，而这个＂小康＂不是儒家的哲学概念，而是邓小平订下的中国现代化＂三步走＂战略的最后一步，在解决温饱后的初步富裕状态。＂小康＂和＂小康社会＂定义多层，国务院早期定的测评指标就有16项之多，但最基本的一条叫＂脱贫＂。改革开放30多年，中国国力日强，但部分民众贫困问题一直未能彻底解决。据官方数字，目前中国农村贫困人口还有7000万之众。学者研究指还有＂返贫＂、＂新贫＂的问题，即穷人脱贫后又打回原形，以及大中城市出现＂新城市贫民＂。

由于中共确定＂两个百年＂战略目标，即中共建党和中华人民共和国成立百年，第一个＂百年＂目标即中共建党百周年（2021年）时实现＂小康＂，同时明年3月人大审议第十三个五年规划，确保到2020年中国要进入＂全面小康社会＂。所以中共十八届五中全会后，召开的首个中央级会议，就是＂中央扶贫开发工作会议＂，动员全国打＂脱贫攻坚战＂。

看上去中国综合国力强盛，还有如此决心，但扶贫艰难，脱贫也不易。主要是内地集中连片的＂特困＂地区就有14个，还有592个国家扶贫重点县、12.8万个贫困村、7000多万农村贫困人口。这意味着，未来5年间，中国平均每月需要脱贫人口逾百万，还不能有＂返贫＂的循环、＂新贫＂的出现。

军队改革的大仗早已打响。对这场中共建政以来最大规模的军事改革，11月下旬召开中央军委改革工作会议、12月上旬召开中央军委扩大会议，都把这场改革定为＂攻坚战＂，军方更把明年定为＂军改元年＂。

这次军改，裁减30万兵员是小事，大事是打散原有的军事体制，重组＂军委管总、战区主战、军种主建＂新体制，形成＂军委—战 区—部队＂的作战指挥体系及＂军委—军种—部队＂的领导管理体系。是规模最大、范围最广的一场军事改革，同时也是改革最难、触及既得利益最深的一场改革，所以难度前所未见。

军事改革最大利好背景，在于军中两年反腐，大小＂老虎＂抓了一堆，震慑了各大山头。但军中深层腐败未除，大批买官买衔而上的将领仍然在位，军中反腐形势＂仍然复杂严峻＂，是改革的最大阻力。所以领导人说＂不换思想就换人，不换脑子就换位置＂。当然，军改还是大＂瘦身＂，要将臃肿脂肪挤出，涉及更深层的特殊利益，反弹势必激烈。

总括而言，2016年中国，三大战场上，没一场轻松。用习近平的话说，今天的改革，＂好吃的肉已经吃完，剩下的都是难啃的骨头＂，结构改革、脱贫、军改三大战役，都是＂硬骨头＂。任务千头万绪，利益错综复杂，此外，还有经济下行内忧，美日压力的外患，背水一战，难上加难。 （完）