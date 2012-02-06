香港《经济日报》：要中国救欧债 欧盟先释善意

今年人民币兑美元料在7.0附近 担忧美国制裁大贬机率低--法巴
路透台北2月14日 - 法国巴黎银行周二表示，为避免美国总统特朗普将中国列为货币操纵国，今年人民币大幅贬值的机会将不复存在，因此将去年底预测人民币兑美元贬至7.4的目标值，修正至7.0附近。
（2月6日社评）
欧债危机未来两个月进入高危期,不单希腊削债谈判可能拉倒,意大利等还债高峰期又至,在危急当前,若能说服中国参与援助,可助纾缓危机.但要北京帮忙,欧盟需要先释善意,寻求双赢方案.先给中国让利,支持华买欧企.虽然美国上周数据良好,但本周市场焦点又将转回欧债,因希腊削债谈判迟迟未成,破产阴霾难消,加上意大利、西班牙等欧猪国还债高峰期亦逼近,3月底须偿还约2,400亿欧债,还债能力成疑,加深市场忧虑.
此所以上周初欧盟峰会甫结束,德国总理默克尔旋即访华,希望中国注资纾困基金,甚至购买欧债.惟总理温家宝对此虽强调透过多管道参与解决欧债危机,但无提及实质措施,相信是北京有意将球踢回欧盟脚下,看欧盟如何还招.欧盟要获中国援助,需做到以下两个方面:其一,欧盟要先行一步,向中国释善意.温家宝上周虽说中国协助欧洲,并无将欧盟承认中国完全市场经济地位、解决军售禁令挂钩,但此不代表中国不需要,去年底欧盟寻求中国购买欧债,温家宝曾打开口牌,要欧盟提早承认中国完全市场经济地位,但遭欧盟一口回绝.其二,欧盟不要阻碍中国购买欧洲企业.中国要支持欧洲,最合理的投资不是买高风险的欧猪国债,而是收购欧洲资源企业、高科技企业,以提升竞争能力,如葡萄牙政府上周五宣布,中国国家电网公司已购入25%葡萄牙国家电网公司股权.
欧盟过往对出售战略或敏感性企业予中国存有戒心,更有中国要买起欧洲的夸张舆论.总理温家宝上周在会见默克尔後,刻意表示没有能力、也没有意愿买断欧洲,正是要消减欧洲这些疑中的言论,欧盟要中国援助,亦有责减低欧洲人对中国疑虑,让中国并购欧企、支持欧洲经济.借危机促合作,强化中欧关系.欧债危机对欧盟及中国经济都造成冲击,但中欧若能求同存异,用双赢才可推进合作,不单有助纾危机,更推动中欧政经关系向前一步,符合双方未来长远利益.现在的关键是欧盟如何先释善意,推动双方向前.(A04)
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