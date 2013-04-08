《星岛日报》：拆台国家 何止朝鲜

(4月8日社评)

国家主席习近平在海南博鳌论坛向数百名国际政商要人，阐述中国希望亚洲和平共同发展的方针，提到“不能这边搭台，那边拆台”，“更不能为一己之私把一个地区乃至世界搞乱”，在朝鲜半岛局势紧张之际，大家自然联想到针对北韩(朝鲜)。不过，指向亚洲其他冲突热点的国家，亦无不可。

北韩近日的行动变本加厉，甚至通告各国驻北韩使节将不能保证外交人员安全。不仅中国早前表示不满，另一个与北韩友好的社会主义国家古巴，前领袖卡斯特罗都呼吁北韩保持克制，指出战争会令朝鲜半岛的民众面临极大的牺牲。

牺牲的何止朝鲜半岛民众！与北韩接壤的中国，无论是否卷入战事，都要付出相当大的代价。亚洲不待核武涂炭生灵，本来欣欣向荣的经济，肯定会首先惨遭打击。

亚洲和平为中国提供了发展国力的黄金机会。习近平在博鳌论坛上，重提中国到2020年全面建成小康社会的目标，表明将通过争取和平国际环境来发展自己，并且指出中国发展能给亚洲和世界带来发展机遇。

习近平昨日提出亚洲发展要开放包容，尊重各国自主选择社会制度和发展道路的权利，域外国家亦应该尊重亚洲的多样性特点，以及已经形成的合作传统。这些话表明中国的外交路线，同时说给欧美听。

三十多年前，香港曾经从中国和亚洲其他地区动荡中，享受到身为“绿洲”的好处，发展成转口港，大量越战美军来港消费。不过，今天香港和亚洲其他地区一样，受惠于区内和平局势和中国发展，如果区内动荡，香港将难置身事外。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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