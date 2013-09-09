《星岛日报》：“安全奥运”有隐忧

（9月9日社评）

东京以较高的安全系数，击败伊斯坦布尔和马德里，赢得2020年奥运主办权，成为首相安倍晋三带领日本步出“迷失20年”的新皇牌。

亚洲至今只有中日韩三国主办过奥运会，每次都标志国家综合实力的飞跃。今次东京再度夺得奥运主办权，安倍晋三形容是振兴国家经济的「第四枝箭」。近20年日本经济长期走不出低迷之局，安倍势要扭转颓势，提出宽松货币、财政刺激和结构性经济改革的「三枝箭」。

现在成功申奥，当地证券行分析未来7年可以刺激国民生产总值3%，带来3万亿日圆的直接经济效益。安倍今次去阿根廷布宜诺斯艾利斯的国际奥委会场拉票，提出「安全奥运」的理念。国际奥委会主席罗格宣布结果后，形容是把奥运会交托在安全可靠的手里。

西班牙马德里属于「欧猪五国」，委员担心会否重蹈希腊主办雅典奥运。土耳其伊斯坦布尔，近日面对资金撤离新兴经济体的风潮，还加上敍利亚战局的地缘政治风险。

相比之下，日本的经济爆煲和战争风险不在眉睫。但上月爆出福岛核电站每天泄漏三百公吨辐射污水涌入太平洋，安倍都以东京距离福岛甚远，游说委员放心。

东京奥运是否就此「安全」，仍然不无隐忧。安倍要重振日本国威，除了须振兴经济外，另一个主要途径就是扩大军事实力。

成功申奥，一个可能发展方向，是缔造和平环境，减少刺激周边国家敏感神经的行动。另一个可能发展方向，则是乘经济改善而进一步扩张军事，有人担心2020东京奥运，成为1936年纳粹治下柏林奥运的翻版。日本需要慎选走哪一条路。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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