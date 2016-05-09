香港《经济日报》：趁美元弱 人民币明稳实贬撑出口

（5月9日社评）

内地上月出口按美元计再跌，以人民币计则升，纾出口商压力。此因美元偏弱，人币只要兑美元续稳，自可达兑一篮子货币贬值之效，为出口减压。这趟顺风车能搭多久，还看美国。

外界对内地上月出口本已不寄厚望，结果较预期还差，由市场估计的零增长，最终跌1.8%，市场忧中国经济将续寻底。

但值得留意的是，若改以人民币计算，上月内地出口反升4.1%，对出口商来说仍不过不失。个中差异，反映内地滙率政策有微妙变化。现时人民币正处「明稳实贬」状态，今年来人币兑美元仅跌不足0.1%，但兑一篮子货币的人民币滙率指数，今年首四个月已累跌近3.8%，跌势明显。

此现象实有迹可寻，去年美国加息预期高涨，刺激美元滙价急飈，令紧随美元的人币滙价亦被拉升，中央终在去年8月突将人币兑美元滙价一次性贬值2%，其后亦试图继续引导人币兑美元下行，结果却意外引爆内地走资压力，惹经济金融大震荡，未见其利先见其弊。

而今年美国似有意遏美元强势，回归弱美元，美滙指数今年来已累贬4.8%，只要人币兑美元滙价相对偏稳，自可如美元一样，兑其他非美元货币实质贬值，透过明稳实贬的人币滙价，为稳出口、撑经济添动力。

然而，中国仍能搭这趟弱美元顺风车多久，应留意两方面。

其一，美元在未来大半年难见强势。上周五公布的4月美国非农新增职位仅16万份，为近7个月来最差，就业数据乍暖还寒，市场料储局难在6月加息。且美国总统选战日趋白热化，在11月大选结束前，美国政经环境高度敏感，故外界不少分析指，储局加息最快亦可能要拖到12月，若美国加息续拖，美元弱势料难改。

其二，美国会否将中国「赶落车」。美国财政部上月将中、德、日等多国，列入滙率操纵国监察名单，外界关注美国是否要玩滙率零和博弈，独力踩低美元以保自身经济。若如此，美国或忧人币搭弱美元顺风车，无疑助中国企业跟美企抢生意，故或可能藉贸易保护措施、政治施压等不让中国搭顺风车。

人币兑美元明稳、对一篮子货币实贬，有助内地出口企业稍稍减痛，惟这趟顺风车还能搭多久，关键除看美元，更要看美国政府会对此「只眼开只眼闭」多久。