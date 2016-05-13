香港《经济日报》：炒家围伺 人民币持久攻防战

（5月13日社评）

国际资金围沽人民币，令人币在岸与离岸价差昨一度扩至近400点子，并带动在岸人币价跌。内地经济L形走势「非一两年能过去」，国际炒家势续伺机力沽，形成人币持久攻防战。

人民币市场昨有两大看点，一是离岸市场续有甚大沽压，令在岸与离岸价差昨曾达约400点子。二是中央力挺人币，将中间价较前日大幅提高250点子，但在岸价收市仍微跌2点子，反映离岸带动在岸下跌。

这一波人币离岸市场沽压，源自本周一那篇应反映国家主席习近平取向、在《人民日报》刊登的权威人士专访。虽然该权威人士表示，人币会保持滙率基本稳定，反映中央无意促使人币贬值，但国际资金却另有关注。

此就是权威人士所强调的，中国经济运行不可能是U形或V形，而是L形，且「不是一两年能过去的」。换言之，中央并没打算对经济施以强刺激，更会容忍经济在较低位运行，那今年首季经济增长6.7%，已可能是今年以至明年的高位，更有可能下探6.5%水平。

由于国际资金近半年多以来，一直看淡内地经济前景，在行动上如国际评级机构调低中国评级前景，在评论上如力陈中国有债务危机等，资金已曾多番沽人币试探，只是在中央反击下损手而暂偃旗息鼓。

现时权威人士认为中国经济增长至少在未来一两年是L形，正好让看淡声音有更大造淡空间。事实上，中国经济确面临重重艰难，去库存、去杠杆、去过剩产能等都触动既得利益、并有甚大副作用，而且往往是未见其利、先见其弊，尤其对经济增长与就业，固说易行难，至少个中风险不下于机会。

不少国际资金正是认为中国续推经改的阵痛甚大，经济若失速固会令人币受重压，且中央可能让人币贬值以减阵痛，故不断伺机押注人币贬值。

人币贬值确可助稳出口以至经济，但此并非目前中央的滙率政策目标，且正如本栏周一所指，要避免人币走弱太多引起美国反弹，故中央势如昨天调高中间价般，看需要维稳人币滙价。要留意的是，既然中国经济增长L形不是一两年可以过去，国际因看淡而伺机沽人币的形势也将持续。故可预见，中央除不时在在岸市场维稳人币外，亦可能按形势直接干预离岸市场，以免「狗尾摇狗头」，故香港的离岸人币可能呈现波动中偏弱的中期走势。