《信报》卢布保卫战殃及邻国 西方点火当心变自焚

（12月22日社评）

俄罗斯过去几天面对了东欧变天以来最大的经济震荡，卢布下跌以致要一天之内加息6.5厘，但只能救卢布于一时。素以强悍见称的普京上周五在记者会表示会延续近期稳定卢布的措施，声称卢布会逐渐趋向稳定。不过，这场明显是地缘政治延伸的金融战争，若无休止地发展下去，不仅俄罗斯身负重伤，欧洲以及其他国家都可能被殃及。

这场没有硝烟的战争不是唯独美俄两国之间的对决，俄罗斯欠下西方大笔债务，包括国债及企业债务约6,500亿美元，当然以俄罗斯目前的财力，这笔帐可以逐一还清；只是如果经济制裁或金融危机愈加恶化，俄罗斯经济崩溃而无法依期偿还债务，到时西方债权人必然两败俱伤。在纷乱的时局当中，除了美俄角力，欧洲尤其是西欧的取态必须注意。苏联倒台后，西方与俄罗斯经济交往甚深，其中以西欧第一大国德国更甚，德国是俄罗斯最大债权国，而俄罗斯国内有几千家德国企业，卢布崩溃会令这些德国企业收入大减，损失巨大。此外，西欧使用俄罗斯天然气的也不少，若经济战全面开打，天然气阀门在俄罗斯手中，这一点的利害关系也须长考。

尽管美国大力施压，卢布岌岌可危，西欧一直没有多作表态，目前只要俄罗斯一旦经济垮台引致政治动荡，西欧即会首当其冲，任何变化都可能引致改朝换代，到时面对危机的不会是大西洋彼岸的美国，而是咫尺之遥的德国及其他西欧国家。因此，上周五法国总统奥朗德说若是俄罗斯在乌克兰态度上软化，可考虑放宽制裁，与其认为法国发出最后通牒，倒不如说是出来打圆场，一人让一步。当西欧盟国发出如此声音，奥巴马政府会否有所考虑，值得观察。

美国在早前乌克兰危机吃了大亏，如今有机会反超，必然会力推制裁，还普京颜色。不过，必须留意的是，美国一些互惠基金，因为过去十几年的油价高企投入资金，倘若今次有如1998年的卢布危机那样严重打击对冲基金，不知美国府会是否可能到某一阶段就“适可而止”，否则一旦控制不住局势，反过来会引火焚身，并不化算。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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