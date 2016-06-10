《信报》：俄罗斯武装东部 钓鱼岛更添诡谲

（6月10日社评）

永暑礁建成医院，渚碧礁开垦农场，中国在主权争议的南海继续展开各式各样的工程之余，在东海的钓鱼岛亦有令人瞩目的举措。日本防衞省指出，中国一艘海军护衞舰前日凌晨一度驶入钓鱼岛（日本名为尖阁诸岛）黄尾屿东北的毗连区，日本自衞队派出护衞舰「濑户雾号」沿途监视。该海域出现中国军舰，情况跟过往的中国海警船巡航宣示主权不一样，可以理解为由「警巡」升级为「军巡」。日方对此表示严重关切，外务省事务次官斋木昭隆紧急召见中国驻日大使程永华提出抗议。程永华当然不甘示弱，反驳称中国军舰驶入毗连区是正当的，钓鱼岛是中国领土，不接受日方的抗议。

中国派出军舰出没于钓鱼岛海域罕见，更加耐人寻味的是，同一时段也有俄罗斯军舰的踪影，而且是三艘之多。据日本媒体报导，中国军舰是南下，俄舰则是北上，驶入黄尾屿和赤尾屿之间的毗连区，不过中俄军舰均没有驶入钓鱼岛十二海里之内。对于中俄军舰不寻常同时出现，日本防衞省表示正在调查两国海军动向的关联性，怀疑中俄可能是针对钓鱼岛进行联合军事演习。

除了中日之间的角力之外，中美之间亦有摩擦。正当美国国务卿克里和财长杰克卢在北京出席「中美战略与经济对话」之际，美军太平洋司令部发表声明指出，一架美国空军侦察机在东海「国际空域」飞行时，遭到两架中国战机「不安全拦截」。中国外交部发言人洪磊回应道，美方又蓄意炒作，问题根源在于美方军机频繁抵近中国沿海实施侦察活动，严重威胁中国海空安全，中方有权对其采取防御性举措，要求美方停止抵近侦察活动，避免同类事件再发生。

中日角力，中美摩擦，比较容易理解，为什么原是「局外人」的俄罗斯军舰会出没于钓鱼岛海域的呢？看来似乎跟俄罗斯最近的太平洋部署不谋而合。俄罗斯军方刚于上月二十七日宣布，将采取空前措施发展在千岛群岛、萨哈林岛和北极地区的军事基础设施，武装「东部前哨」，为国家安全和领土完整提供绝对保障。

众所周知，俄罗斯和日本在南千岛群岛（日本名为北方四岛）有主权争议，俄军说要把东部前哨武装起来，毫无疑问是冲着日本而来，跟日本首相安倍晋三早前所说「与俄罗斯商谈领土纠纷取得进展」大相迳庭。据说，俄军考虑让太平洋舰队驻紮于千岛群岛中的马图阿岛（Matua Island，日本名为松轮岛），岛上保留了三条跑道，考察人员将评估机场状况进行修复。此外，俄罗斯刻意经营南千岛群岛的军事设施，国后岛和择捉岛的军事建筑面积达到三十九万平方米。简单来说，俄日之间的主权争议也随着军事较劲而升温。

既然俄罗斯要把东部前哨武装起来，那么该国三艘军舰出没于钓鱼岛海域，是不是存在着某一种特殊意义的关系？俄罗斯和中国是不是为了对付同一个敌人而达成互相呼应的默契？这无疑是值得观察的。

俄罗斯军舰的出现，莫说日本紧张起来，希望尽快查出当中的头绪，相信美国亦忐忑不安，毕竟俄罗斯始终是西方社会的心腹大患，若然南海和东海掺杂了俄国元素，局面将会更加诡谲。前不久，英国皇家海军护衞舰在北海拦截一艘俄军基洛级潜艇「旧奥斯科尔号」，此举被形容为「保护英国免受威胁」。易言之，俄军在大西洋的一举一动，皆让西方社会特别是北约国家感到草木皆兵，万一太平洋亦有异动，志切「重返亚太」的美国肯定头痛。