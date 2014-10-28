《信报》：损俄不等于利美 油价阴谋破绽多

（10月28日社评）

国际油价（以北海布兰特原油为准）从六月每桶约115美元，跌至目前约85美元，短短四个月剧挫25%。一时间，围绕石油的「阴谋论」充斥市场，当中最「煽情」的，莫过于美国与沙地阿拉伯联手推低油价，藉重创俄罗斯和伊朗，实现美国在中东和全球的战略目标。

阴谋论之所以引人入胜，在于难以证实，说者言之凿凿，听者既可照单全收，亦可逐点反驳，为正反双方留下大片想像空间。既然无法证实，我们不妨先站在阴谋论的对立面，一探「幕后黑手」之说有何破绽。

许多论者正确地指出，油价于极短时间内跌至80美元边缘，对俄罗斯经济的杀伤力，较乌克兰危机触发的连串制裁加起来还要大。然而，这是否就能证明油价下跌是山姆大叔有的放矢、与美国在中东的忠实盟友沙地合力炮制的阴谋？答案，我们无法确定。

美国能源业者的「打和点」（油价处于哪个水平，生产活动才在经济上可行）言人人殊，但100美元还是80美元更能鼓励油商全力投产，不言而喻。那等于说，美国与沙地阿拉伯联手推低油价，重挫俄罗斯或许不难，惟欲同时避免对美国石油业构成损害，油价跌幅必须「恰到好处」，既足以伤及俄罗斯筋骨，又不致迫使国内油商因无利可图而减产停产，大拖美国能源独立的后腿。要达致如此完美的平衡，谈何容易？

我们认为，围绕油价下跌的评论之所以「杀气腾腾」、阴谋论大有市场，一个重要原因是，油价低残的最大输家，不约而同都是美国宿敌。俄罗斯、伊朗之外，还有力图向整个拉美地区输出「波利瓦尔革命」（Bolivarian revolution）的委内瑞拉。

金融市场倾向以负面态度回应始于今夏的油价急挫，除了阴谋论为油市增添「博弈」色彩外，更重要的原因是，油价以至整体商品市场疲莫能兴，加剧了发达国尤其欧罗区的通缩压力。相比之下，油价大跌对经济和非油企盈利的刺激效应，显然得不到应有重视。市场焦点说转便转，投资大众察觉风向有变，说不定已是另一番光景 。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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