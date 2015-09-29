香港《经济日报》：美允人民币入SDR 中央防短期冲击

（9月29日社评）

国家主席习近平结束美国国事访问，美方愿有条件支持人民币加入国基组织特别提款权篮子，助人币国际化攀新台阶。惟中央若是以维稳人币滙价和美国交换，须防范其对经济冲击。

习近平正转往纽约出席联合国峰会，此前他和美国总统奥巴马的＂习奥会＂，成果之一是美方指只要人民币符合国基组织（IMF）的条件，愿意支持人币纳入特别提款权篮子（SDR），较过往要中国进行金融改革、并放松滙率政策后才会考虑，明显放软口气。IMF在11月时就SDR组合作检讨，纳入人币的机会上升。

中方一直盼人币加入SDR，助人币成国际储备货币。惟美方今次正面表态的背后，或涉中美利益交换，尤其习近平启程前，美方曾力促中方不要再贬值、莫打货币战，习近平对奥巴马亦承诺人币不存长期贬值基础，或反映背后的交换条件之一，相信是中方将继续出手维稳人币滙价。

此或预视除非内地经济突失速急坠，中央不得不急贬值力挽狂澜，否则如今年8月般的人币突贬，短期内难再出现。故今年11月SDR检讨、以至明年9月SDR组合正式落实调整前的这一年内，人币将续保平稳、走势紧贴美元，以免人币再贬令加入SDR横生枝节。

然而，在内地经济仍续下滑之际，人币滙价若要再维稳至少一年，势对经济金融造成负面冲击，挑战至少有二。

其一，在滙率战中更被动。近期环球多国相继再减息、松货币，除新兴国欲踩本国货币以保出口，连欧洲与日本亦蠢蠢欲动，再加码放水遏滙价。且美国势在未来一年内加息，美元势续走强，若人币续随美元呈强，势令内地出口雪上加霜。

其二，加剧内地资金紧绌。中央要维稳人币，或预视不断透过外滙储备入市挺滙价，恐在未来一年成为常态，外滙储备若加速收缩，恐挫伤外界对中国金融稳定信心，令走资潮加剧，亦加深流动性紧绌，势对内地经济与金融冲击更甚。

故中央虽盼人币尽快加入SDR，以奠定人币的国际储备货币地位，长远增中国的国际金融话语权，惟要付出的短期代价恐不菲。

中央必须预调微调政策，作出应对。如人币续强势令出口更难寄望，须加力推财政政策谷内需；货币政策则要加码宽松，避免维稳人币令流动性抽紧过甚，如此才能在迈向人币国际化的长期目标之时，设法缓减短期冲击，避免经济下行压力再添压。（完）