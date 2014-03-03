香港《明报》：两会盼改革新猷 反贪须标本兼治

中国经济信心进一步上升 欧元引人关注--FXTM富拓
国际货币基金组织（IMF）将中国今年经济增长预期上调至6.6%，中国经济信心进一步上升。进入2017年，中国经济表现稳健，第一季度GDP增幅达到6.9%。若国内数据延续积极表现，政府支出继续刺激增长，中国整体经济前景依然令人鼓舞。
（3月3日社评）
2014年的全国人大、政协「两会」今日起陆续开幕。人们期待在众所瞩目的民族问题、反贪腐、司法改革及转变经济增长方式等方面，能有新的气象。
就在两会揭幕前夕，云南昆明火车站发生了被指是疆独分子发动的恐怖袭击事件，死伤逾百。可以预料，新疆和西藏的稳定问题，将成为今年两会的热门话题之一。
每年的两会，贪腐问题都是民众关注的热点，自从中共十八大后，内地确实有大批贪官落马，仅省部级官员就有20多个。不过，用法治标准衡量，反贪腐成功与否，是看能否建立一套长效机制来预防和制止贪腐，即从让官员「不敢贪」到让他们「不想贪」和「不能贪」。
反贪腐除了「敲山震虎」，还必须「明知山有虎偏向虎山行」，用法制的力量，把特权这只「老虎」关进「制度的牢笼」。而公开透明，正是针对特权腐败的杀手鐧。今年两会的透明程度，特别是对「打老虎」进展的公开程度，正可反映反腐制度建设的进展。
每年两会审议的《政府工作报告》，内容都偏重经济领域。说到中国经济，最近的雾霾，已经向全社会敲响了警钟：那种单纯追求GDP增长的粗放式经济高速增长模式已难以为继，政府要以壮士断腕、刮骨疗毒的决心转变经济增长方式，即进一步压缩产能过剩、高污染、高耗能的产业，严格规范空气、水源排放标准。
「政之所兴，在顺民心；政之所废，在逆民心」。2014年是中国改革的关键之年，我们希望执政当局在两会上把各项改革落到实处，让人民看到晴朗的天空的同时，也感受到清明的政治。
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国际货币基金组织（IMF）将中国今年经济增长预期上调至6.6%，中国经济信心进一步上升。进入2017年，中国经济表现稳健，第一季度GDP增幅达到6.9%。若国内数据延续积极表现，政府支出继续刺激增长，中国整体经济前景依然令人鼓舞。
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虽说兵不厌诈，但在应对一个核武国家的军事行动之中，竟然使出低级的诈骗伎俩，甚或有可能是自己摆了一个大乌龙，恐怕后果并非「不战而屈人之兵」，反而是弄巧成拙，俨然搬起石头砸自己的脚。说的是美国的所谓「三舰会师」朝鲜半岛，原来一切子虚乌有，流于「斋讲」天花龙凤。