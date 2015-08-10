《星岛日报》：双城竞赛 新加坡胜中存忧

（8月10日社评）

新加坡昨天庆祝建国五十周年，总理李显龙在国庆献词中说，当年国家把弱点化为优势，走出一条生路，终跻身最富裕国之列。该国半世纪的成就，的确值得自豪，而近年与香港的「双城竞赛」中，更节节领先。对这个强劲对手，香港应认真探究其致胜之道，从中学习，努力追赶，但也不应太妄自菲薄，因为新加坡同样面对种种内外挑战，而香港的一些优势，正是对方的弱点，赛果逆转并非不可能。

比起香港，新加坡的一大优势，是政府绝对强势，反对派微不足道，对施政影响力极弱，所以任何政策都可以议而必决，决而快行，不会出现拖拉十年、一事无成的「港式畸象」。此外，新加坡民众一直以来都接受由行政精英治国的「企业管理模式」，服从权威与规则，故政治上没尖锐矛盾，相对香港而言，可说风平浪静。

由于政府可主导政策，发展新产业的大计，例如推动生物科技、开办赌博业等，都能够高速进行，而大量增加新移民的人口政策也说做就做，其他如填海造地等，就更轻而易举了。

政治顺流中出现暗涌

但顺流之中，近年却出现了逆向的暗涌。八十年代后出生的年轻一代，在富裕的环境中成长，普遍欠缺建国时那份逆境奋斗精神，面对个人以至社会的发展方向，有一套新的价值观和追求，向往更开放自由的环境。这种心态，衍生出对权威的反叛，形成一股求变的力量。

新加坡的政治生态，也随之出现变化。虽然政府施政令经济增长可观，反对派却同时不断壮大，更多民众支持他们以制衡政府，而新一代的反对派政治人物亦相继冒起，对人民行动党造成威胁。去年新加坡大选，反对派取得四成选票，是史上最高，给执政党响起了警号。

香港近年出现政治惊涛骇浪，虽然问题未解，但矛盾已暴露出来，大家都在「病」后开始反思如何走出困局，反观新加坡，社会与政治暗流正在深层急湍，不知何日爆发，未来政府能否完全保持施政优势，存有一定变数。

欠强大腹地易受冲击

在经济发展方面，新加坡虽然走得更快，也更多元化，但比起香港，却欠缺一个重要因素，就是没有像中国那样有巨大能量的腹地。

新加坡与马来西亚和印尼的关系，一直受这两个邻近大国的政治经济局势变化所影响，未能成为其经济持续发展的稳定动力来源。中国全力推动「一带一路」，朝海陆两路扩大经济版图，则一定把香港带上这条广阔的「财路」，日后必大获其利。

此外，美国稍后将进入加息周期，全球资金流动料出现转势，由新兴市场急速涌出，金融剧烈波动在所难免，而新加坡与香港这两个金融中心，都必然受到冲击。在这大变局中，新加坡「避震」的优势不会比香港强，反而香港因与中国这艘巨轮勾在一起，较能在大风浪中保持平稳，从而可奋力超越「双城赛」的对手。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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