《信报》：影子银行风险拆弹 强化监管只能治标

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若欧盟政府谈判立场强硬化，未来几周英国退欧相关担忧可能卷土重来。正式退欧谈判尚未开始，但欧盟已提出新的要求，主要是居留权以及限制金融服务。特雷莎·梅继续表示若保守党在6月份的大选中获胜将提高政府的谈判能力，欧盟一再提出要求表明双方的谈判可能是一场硬战。特蕾莎梅周三于伦敦会晤欧盟执委会主席容克和欧盟负责英国退欧事务谈判的首席代表巴尼尔(Michel Barnier)，这可能是初步的试探。500亿英镑的退欧费或是会谈的关键。
（1月7日社评）
日前下达的一份通知（107号文）清楚界定中国影子银行的概念和业务范围，明确进行监管责任分工。
按107号文的界定，把影子银行归为三类，包括一、不持有金融牌照，并且完全无监管的信用中介机构；二、不持有金融牌照而存在监管不足的中介；三、持有金融牌照，但存在监管不足或规避监管的业务。
很显然，影子银行最大的潜在风险，在于信贷过度扩张，期限错配，危及金融系统的长期稳定。
不少商业银行为了回避各种管制，包括贷存比规定，大举开发理财产品；透过资产证券化操作，把信贷业务变成收费业务，追逐更高资本收益，同时回避对充足资本金的要求。
表外业务毋须计提资本和拨备，但风险暴露还是须银行承担最终责任。更重要一点是，影子银行的借贷，很多进入政策禁止的行业和领域，不少更在金融体系「空转」，为金融体系长期稳定埋下隐患。
短期而言，由于监管机构加强约束信贷扩张，社会融资规模相信会受到影响，增速难免放缓。与此同时，在产能过剩背景下，商业银行资本收益受到影响，增加银行的合规成本恐怕无法避免。昨天港股进一步下挫，内银股全线受压，一定程度反映了投资者对此的忧虑。
一味加强监管甚至加以取缔，实难根治问题。只有优化监管体制，把违反市场竞争和对信贷合理需求的过分管制措施逐步取消，包括放松贷存比限制和监测频率、放宽当前金融特许权管制的模式，扩大金融市场准入，才能有效纾解金融供求受到扭曲的失衡格局；亦为梳理中国影子银行风险治本之方。
注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。
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若欧盟政府谈判立场强硬化，未来几周英国退欧相关担忧可能卷土重来。正式退欧谈判尚未开始，但欧盟已提出新的要求，主要是居留权以及限制金融服务。特雷莎·梅继续表示若保守党在6月份的大选中获胜将提高政府的谈判能力，欧盟一再提出要求表明双方的谈判可能是一场硬战。特蕾莎梅周三于伦敦会晤欧盟执委会主席容克和欧盟负责英国退欧事务谈判的首席代表巴尼尔(Michel Barnier)，这可能是初步的试探。500亿英镑的退欧费或是会谈的关键。
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