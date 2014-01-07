《信报》：影子银行风险拆弹 强化监管只能治标

（1月7日社评）

日前下达的一份通知（107号文）清楚界定中国影子银行的概念和业务范围，明确进行监管责任分工。

按107号文的界定，把影子银行归为三类，包括一、不持有金融牌照，并且完全无监管的信用中介机构；二、不持有金融牌照而存在监管不足的中介；三、持有金融牌照，但存在监管不足或规避监管的业务。

很显然，影子银行最大的潜在风险，在于信贷过度扩张，期限错配，危及金融系统的长期稳定。

不少商业银行为了回避各种管制，包括贷存比规定，大举开发理财产品；透过资产证券化操作，把信贷业务变成收费业务，追逐更高资本收益，同时回避对充足资本金的要求。

表外业务毋须计提资本和拨备，但风险暴露还是须银行承担最终责任。更重要一点是，影子银行的借贷，很多进入政策禁止的行业和领域，不少更在金融体系「空转」，为金融体系长期稳定埋下隐患。

短期而言，由于监管机构加强约束信贷扩张，社会融资规模相信会受到影响，增速难免放缓。与此同时，在产能过剩背景下，商业银行资本收益受到影响，增加银行的合规成本恐怕无法避免。昨天港股进一步下挫，内银股全线受压，一定程度反映了投资者对此的忧虑。

一味加强监管甚至加以取缔，实难根治问题。只有优化监管体制，把违反市场竞争和对信贷合理需求的过分管制措施逐步取消，包括放松贷存比限制和监测频率、放宽当前金融特许权管制的模式，扩大金融市场准入，才能有效纾解金融供求受到扭曲的失衡格局；亦为梳理中国影子银行风险治本之方。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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