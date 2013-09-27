《信报》：上海自贸区挂牌 香港临严峻竞争

(9月27日社评)

上海自贸区将于本月29日正式挂牌，挂牌当日公布首批三十二项细则，据报道并未包括金融部分。不过，自贸区作为中国金融改革的「试验田」，改变贸易和投资管理模式；试验资本账目开放、区内发展离岸金融，加快推动人民币国际化，上海自贸区的成立和发展，香港金融业将面对实质而严峻的竞争。

上海自贸区并非过去保税区的「升级版」，而是中国寻找对外开放新路径和新模式的试验，重点包括转变政府职能，摸索行政审批改革的方式；扩大服务开放和创新投资管理模式；推动金融领域改革，为彻底开放资本账目「热身」，可见上海自贸区其实就是中国深化改革蓝图的缩影。

对香港来说，上海自贸区的成立既带来机遇，但无可否认亦面对更大挑战。按照金融创新的构想，区内人民币将可自由兑换，利率和汇率也可以跟随市场自由波动，这样一来，确实可为中国推动全面利率自由化、汇率自由化进行具体试验；一旦相关金融细则出台，允许银行从事离岸金融业务，则这个占地二十九平方公里的自贸区，即可发挥自由贸易和离岸金融的功能，再非香港所独有。

中国加紧转换增长模式，重新定位在全球贸易的角色，彻底开放资本账目，加快人民币国际化，通过制度创新来配合改革的需要，把上海建成国际金融中心，以利推动经济可持续发展，政策目标相当显眼。

香港如何加强与邻近珠三角进行经贸与金融合作，发挥国际金融中心、离岸人民币业务中心、贸易与物流业中心的功能，保持竞争实力，是发展策略相当重要的一环。如今上海自贸区即将挂牌，中国加快放松金融领域管制，香港实在有需要考虑寻求新的增长点，起码先保住金融服务具竞争力的固有优势。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。