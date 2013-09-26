香港《经济日报》：迎接上海自贸区 港自强突围

(9月26日社评)

上海自贸区挂牌在即，虽有传其金融改革窒步，惟在总理李克强背书下，中央藉上海自贸区推金改已势在必行。此意味本港将失人民币相关改革试验田独家地位，香港要续保金融优势，须凭实力向中央力争，莫再奢望中央眷顾。

上海自贸区将在周日挂牌，有消息指其人民币自由兑换、利率市场化等金融改革将缓推。惟上海自贸区是李克强背书的标志性项目，是中国自2001年加入世界贸易组织后另一对外开放里程碑，相信其金改仅迟早问题。此对香港的最大冲击，香港难再只盼中央眷顾，须凭实力赢中央青睐，应做的至少有二。

其一，人币业务试验升级。要吸引中央续藉香港推人币业务开放，港须突出优势，即有最广阔的市场参与者、最成熟的制度，在港可获最好试验结果。就如本港近年推人币债券有成，香港须续游说中央让更多企业尤其民企来港发债，试验项目更应升级。

其二，强化粤港合作。中央选上海拓自贸区，因上海和长三角实体经济关系深厚，中央透过上海自贸区推人币业务开放，可全面评估其对内地实体经济的冲击，此是上海的优势。香港要就此与上海竞争，亦非没条件。

相较上海，香港优势在数十年来的金融业发展中交过不少学费，积累极丰富经验、形成成熟的软、硬件，香港若能积极自强，强化优势，便毋须担心被上海抢饭碗，在沪港良性竞争中突围。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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