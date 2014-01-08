香港《经济日报》：邵逸夫散财种善因 成富豪典范

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若欧盟政府谈判立场强硬化，未来几周英国退欧相关担忧可能卷土重来。正式退欧谈判尚未开始，但欧盟已提出新的要求，主要是居留权以及限制金融服务。特雷莎·梅继续表示若保守党在6月份的大选中获胜将提高政府的谈判能力，欧盟一再提出要求表明双方的谈判可能是一场硬战。特蕾莎梅周三于伦敦会晤欧盟执委会主席容克和欧盟负责英国退欧事务谈判的首席代表巴尼尔(Michel Barnier)，这可能是初步的试探。500亿英镑的退欧费或是会谈的关键。
（1月8日社评）
影视大亨邵逸夫昨与世长辞，其银色一生充满传奇，商业成就为人称颂。惟邵逸夫赢得社会高度尊崇，更因他乐善好施、济世助人而无私「散财」的精神，为香港富豪树立良好典范。
邵逸夫昨晨逝世，享年107岁，在他长逾一世纪的生命中，最为人津津乐道的固是他一手打造的银色王国，奠定香港影视业在华人社会以至全球的影响力，更为他带来极大商业成功，累积逾百亿港元的财富。惟纵观香港，比邵逸夫家财更丰厚的富豪不乏其他人，但邵逸夫格外受社会高度尊崇，关键并非他善于「聚财」，而是他更懂得「散财」，为善不甘后人。
邵逸夫生前对香港慈善事业慷慨解囊，大力推动香港多所大专院校、医院、慈善机构等发展，惠及社会各阶层，更在2002年创立邵逸夫奖，仿效诺贝尔奖鼓励科研，对推动人类文明发展贡献重大。
且邵逸夫热心支持内地慈善事业，尤重教育，在过去20多年间，他在内地捐助兴建近5000座校舍，「逸夫楼」在内地遍地开花，历年在内地捐出的善款估计逾45亿元人民币。惟邵逸夫在内地业务有限，更令人感他真心行善，非为私利。
邵逸夫为香港富豪树立了极佳典范，就是要懂聚财，更要懂散财，莫忘财富乃取诸社会，就应用诸社会，如此既能惠泽人群，创造良好的经济、社会环境，亦最利于富豪家族的名望和事业，历久弥新。
注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。
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若欧盟政府谈判立场强硬化，未来几周英国退欧相关担忧可能卷土重来。正式退欧谈判尚未开始，但欧盟已提出新的要求，主要是居留权以及限制金融服务。特雷莎·梅继续表示若保守党在6月份的大选中获胜将提高政府的谈判能力，欧盟一再提出要求表明双方的谈判可能是一场硬战。特蕾莎梅周三于伦敦会晤欧盟执委会主席容克和欧盟负责英国退欧事务谈判的首席代表巴尼尔(Michel Barnier)，这可能是初步的试探。500亿英镑的退欧费或是会谈的关键。
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