香港《经济日报》：邵逸夫散财种善因 成富豪典范

（1月8日社评）

影视大亨邵逸夫昨与世长辞，其银色一生充满传奇，商业成就为人称颂。惟邵逸夫赢得社会高度尊崇，更因他乐善好施、济世助人而无私「散财」的精神，为香港富豪树立良好典范。

邵逸夫昨晨逝世，享年107岁，在他长逾一世纪的生命中，最为人津津乐道的固是他一手打造的银色王国，奠定香港影视业在华人社会以至全球的影响力，更为他带来极大商业成功，累积逾百亿港元的财富。惟纵观香港，比邵逸夫家财更丰厚的富豪不乏其他人，但邵逸夫格外受社会高度尊崇，关键并非他善于「聚财」，而是他更懂得「散财」，为善不甘后人。

邵逸夫生前对香港慈善事业慷慨解囊，大力推动香港多所大专院校、医院、慈善机构等发展，惠及社会各阶层，更在2002年创立邵逸夫奖，仿效诺贝尔奖鼓励科研，对推动人类文明发展贡献重大。

且邵逸夫热心支持内地慈善事业，尤重教育，在过去20多年间，他在内地捐助兴建近5000座校舍，「逸夫楼」在内地遍地开花，历年在内地捐出的善款估计逾45亿元人民币。惟邵逸夫在内地业务有限，更令人感他真心行善，非为私利。

邵逸夫为香港富豪树立了极佳典范，就是要懂聚财，更要懂散财，莫忘财富乃取诸社会，就应用诸社会，如此既能惠泽人群，创造良好的经济、社会环境，亦最利于富豪家族的名望和事业，历久弥新。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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