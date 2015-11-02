香港《经济日报》：中日关系融冰 波折反覆难免

（11月2日社评）

中断3年的中日韩首脑会议昨重开，国务院总理李克强更与日本首相安倍晋三会谈。中日关系终有向好迹象，惟美国重返亚洲、日本不接受当＂阿二＂的现实，中日关系势波折反覆。

在南韩总统朴槿惠穿针引綫下，因日本宣布＂国有化＂钓鱼岛而中断了三年的中日韩首脑会议，昨于首尔重开，此已引起中日关系是否解冻的猜测。而对中日领导人会否藉机进行双方会谈，更是连日关注所在，故李克强昨与安倍晋三双方会谈，便有分析指此是中日关系破冰契机。

不论是中日韩首脑会议能重开，还是李安会谈，关键都是中日形势有变，都有改善双方关系的意愿。

其一，钓鱼台问题是日本玩火太甚，美国不愿被拖下水而向日本施压，令日本暂未再在钓鱼台问题上蓄意挑衅。

其二，日本经济正陷再衰退与通缩边缘，日本央行虽暂不加码量宽，但市场估计终须还要加码，而中国经济增长虽减速，但仍是区内增长最快，最有能力协助日本缓减经济困顿的市场。

其三，中国除经济增长下滑尚未筑底，与邻邦关系改善有利藉经贸提振增长外，中国近年的外交锋芒太露，虽在争取远邦如美、德、法等上取得相当成绩，但与邻国关系趋向紧张，对外交大局并非好事，故中国近期不乏缓和区内气氛之举，如去年底国家主席习近平已藉亚太峰会与安倍会面，可算是中日破冰的明确先兆。

在此背景下，中日韩首脑会议与李安会都取得一定成绩，如三方确定明年于日本举行首脑会议，便预示中国领导人将访日；中日之间亦达成了明年初举行经济对话、尽早展开建立两国军方联系机制等。中日是区内大国，双方关系改善当然对区内稳定起积极作用，惟中日关系解冻既不可能一蹴即就，且更势将反覆，此因大小两个气候。

小气候是日本仍不愿接受国力已被中国超越，在区内不论经贸政治影响力都已是阿二的事实，尤其右翼鹰派仍有生事与中国角力的冲动。

大气候则是重返亚洲已是美国外交国策，不断围堵牵制中国，而日本作为美国在亚洲的马前卒，自然要＂有所作为＂，近期显例是南海与日本没有直接关系，但日本仍要蹈浑水，派舰只到南海与美舰联合演习。中日韩为实利推进关系，但中日、中韩都有心病尤其历史与领土问题，中日韩能走多近不无疑问，中日关系则更为纠缠复杂，两者之间不出大问题，已是区内政经之福了。（完）