《信报》：南海争议破冰 中菲暂息干戈

（8月10日社评）

菲律宾前总统拉莫斯来了香港，说是要打打高尔夫球，但实际意图路人皆见，为的是尝试突破外交僵局，寻求暖化马尼拉与北京之间冷若冰霜的关系。南海仲裁案宣布结果之后，九段线主张被否定的中国斥之为「废纸一张」，菲律宾作为牌面上的赢家，反而表现得相当克制，没有胜利冲昏了头的欣喜若狂，如今再有拉莫斯充当特使，踏足香港这个中国特区，反映菲律宾新任总统杜特尔特确实不愿意硬碰，其取态跟前任总统阿基诺三世大相迳庭。

拉莫斯展开访港行程前夕，在马尼拉召开记者会表示，此行的主要任务正是「破冰」。菲律宾媒体曾经报导，破冰之旅的目的地本来是北京，为什么忽然之间变了南端的香港？一个最合理的解释是切合其前总统的半官方身份，若然在香港跟「老朋友」见面取得实质成果，大可进一步顺道飞往北京继续磋商，万一谈不拢，那也不碍事，直接从香港打道回府，这样对于中菲两国的颜面皆没有任何损失。

现年八十八岁的拉莫斯确实是谋求破冰的理想人选，在一九九二至九八年期间担任菲律宾总统的他，对华政策奉行睦邻路线，一九九五年承认中国的市场经济地位，又主张以非暴力形式通过协商解决南海争议。卸任总统之后，拉莫斯获邀担任海南博鳌亚洲论坛理事会理事长。今次随同拉莫斯来港的破冰团友，包括「知华派」学者罗马纳（Chito Santa Romana），以及据悉说得一口流利中文的拉莫斯外孙萨姆．琼斯（Sam Jones）。罗马纳是菲律宾中国研究协会主席，他主张菲律宾不要采取向美国一边倒的政策，而是将解决争端与全方位发展中菲关系同时进行。罗马纳认为，杜特尔特当选总统对改善与北京的关系带来重大转机。

对于拉莫斯此行，新华社发表评论文章指出，拉莫斯在菲国及亚洲地区受到尊重，多年来对华友好，使其在修补两国关系的工作上独具优势。文章形容拉莫斯今次访港，为中菲重启接触踏出实质性一步，将为两国化解争议揭开新篇章。

拉莫斯在港提出中菲可共享资源，最终能否找到突破外交僵局的空间，目前当然言之尚早，但此行本身已发出昭然若揭的讯息，就是杜特尔特不似会继承阿基诺三世「亲美远华」的外交政策，甚至有可能不会事事唯美国马首是瞻。杜特尔特在竞选总统期间讲过，不会因为一个黄岩岛而跟中国开战，当选之后亦表示，愿意透过双边谈判解决南海争议。最近有一事更加可以反映，杜特尔特拒绝向美国俯首称臣。

上星期，杜特尔特在宿雾一个军营之内发表讲话，指名道姓以脏话怒骂美国驻菲大使古德伯格干预内政，宣称若美国要断绝与菲律宾的外交关系，他也不在乎。美国国务院对此「侮辱性及不妥当的评论」反应相当激烈，传召菲律宾驻华盛顿大使馆临时代办要求解释。易言之，美菲这两个亲密盟友不再是那么亲密了。

杜特尔特担任达沃市市长之时，早已树立了打击罪犯不遗余力的硬汉形象，选举总统期间又侃侃而谈「杀光罪犯」和「捉去喂鱼」，这跟美国的人权标准格格不入，却无碍其受到选民爱戴。另一方面，杜特尔特在外交层面算得上是半个亲华派，因此，有分析家认为菲律宾开始走上「远美亲华」的路线。

姑勿论如何，拉莫斯受杜特尔特所托，来到香港展开破冰之旅，意味着南海争议暂息干戈，可见之将来不会让中菲两国擦枪走火，至于菲律宾究竟如何调整其对美和对华政策，还有待观察。