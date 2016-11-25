香港《经济日报》：小吵闹难免 中美经贸不用悲观

（11月25日社评）

特朗普还有不到两个月就任美国总统之际，中美高官会谈并表达对未来中美经贸之忧。特朗普虽或令中美经贸多生事端，不容乐观；惟中美经贸已你中有我，故也不用太悲观。

中美经贸代表一连3天在华盛顿举行中美商贸联委会，副总理汪洋与美国商务部部长普利兹克、贸易代表弗罗曼会面。汪洋强调管控中美经贸关系分歧，期望在特朗普上台前后平稳过渡。美方回应指，全球多地虽逐步走向民粹和保护主义，期望中美关系维持平稳。

中美经贸官员的对话，反映双方对特朗普上任后经贸关系的忧虑。汪洋的「平稳过渡」能如愿吗？按目前形势，中美经贸关系不必太悲观亦难乐观，尤其是在特朗普上任初期，关系绷紧难免。为甚么说中美经贸不必太悲观？个中原因有二。

其一，中美贸易大战打不起。特朗普深知贸易战代价太大，对美国消费者乃至制造业不利；中国亦明言会依世界贸易组织规定维权，暗示反制。换言之，特朗普倘对华大打贸易战，只会是双输局面，正所谓杀敌一千自损八百。此中利益计算，作为生意人的他，断不会不懂贸易对商家、经济的好处。所以特朗普纵不是无心对华使硬，亦会受到现实尤其美国政商界掣肘，难与中国在经贸上大动干戈。

其二，特朗普近期对华姿态已放软。特朗普在竞选时叫得震天价响、扬言上任首日要列中国为汇率操纵国，惟在其周一公布的6大百日施政中却不见踪影，折射特朗普或因政经现实，又或筹备繁重国内事务而暂无暇无力在对华经贸上挑衅生事。

惟此不代表中美经贸将一帆风顺，形势亦不容乐观。从已见雏型的特朗普内阁来看，大多对华鹰派，预示特朗普对华路綫是强硬的。且对华经贸强硬，对外是他向北京争取利益的筹码；对内是其对选民的承诺，现时美国国内反全球化民气甚盛，特朗普不能完全跳票。

因此，特朗普或会对华实施小规模、有针对性的贸易制裁，最有可能是对个别进口货品征反倾销税，如钢材；而中国亦会相应小领域报复。惟中美亦明白这只是姿态、谈判筹码而已，故小打小闹恐难免，大打风险则低。总括而言，特朗普年代的中美经贸摩擦料比奥巴马年代为多，但仅是中美关系利益纠缠、斗而不破的大格局下的小气候。