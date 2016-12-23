香港《经济日报》：中美经贸 最坏打算最好准备

（12月23日社评）

美国候任总统特朗普任命对华大鹰派的经济学家为全国贸易委员会主席。中美贸易大战风险虽仍低，小战恐已难避免，正如外交部长王毅昨指，北京要保持战略定力，不亢不卑周旋。

特朗普要在经贸上对华开刀已非新闻，惟其最新官员任命仍令各界大为忧虑。特朗普管治团队最新一位对华悍将，是将出任白宫全国贸易委员会主席的经济学家纳瓦罗（Peter Navarro），负责向特朗普建议创新的贸易谈判策略。

纳瓦罗最为人所知的，并非经济学上成就，而是对华的极端不友善，此从其著作如《The Coming China Wars》（即将到来的中国战争）、《Death by China》（死于中国之手）等可见，他认为与华贸易不利美国，以至建议采用军事手段抗衡中国，即使是发动战争。

在经贸上，纳瓦罗对中国主要有4项批评，即非法补贴进口、操纵货币、违反知识产权、以及罔顾工人安危及环境保护；他更支持对华产品征收45%关税。

过于极端的政策建议，当然在实际上可能性极微，惟即使七折八扣，仍将对华不利，更何况特朗普此一任命是清晰的政治姿势，即在对华经贸上只会硬不会软，中美贸易战恐已难避免，问题是小打还是大打？

以目前形势而言，大打的风险仍然有限，此因经过多年经贸往来，经贸利益已可说是你中有我，我中有你，不要说全面贸易战将令进口货大涨价，打击美国民众消费力，单是美国进口商已将叫苦连天。有传特朗普团队正拟用行政手段开征5%进口关税，便已遭国内商界尤其进口商反对，正陷拉锯之中。

惟大战纵可免，小战难逃，北京要沉着应战，正如外交部长王毅所言，要保持战略定力，对特朗普的挑衅不能毛躁，以免反应过大而反陷于被动，现阶段一方面要观察特朗普1月就任后的实际对华举措，另一方面要做好3方面备战。

其一，要准备好利用世界贸易组织（WTO）等国际平台，仲裁美国的对华贸易新措施，以赢取国际助力与话语权。其二，要积极向美商力陈利害，拉拢美商向华府与国会施压，掣肘特朗普对华经贸政策。其三，要备就相应的不同规模反制裁措施，一旦华府出招则相应还招，令美国政商界知痛而不会肆无忌惮。

中美贸易战鼓声渐响，北京纵不愿开打，也要做好最坏打算，最好准备。