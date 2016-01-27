香港《星岛日报》：＂唱衰＂中国大战前奏

（1月27日社评）

以狙击货币汇率闻名的投资界亿万富豪索罗斯，近日发表＂中国经济难免硬着陆＂论，惹来内地官方媒介连番声讨，《人民日报》海外版更是点名指他对人民币和港元的挑战不能成功，反映内地评估索罗斯可能把＂硬着陆＂的理论，化成狙击人民币汇率的实际行动，因此除了口诛笔伐，还准备好在货币战场对决。

中国视索罗斯为货币汇率战场上的大敌，不只因为他拥有估计超过1,800亿港元的身家，还有他过去多场货币大战中的战绩，包括令他一举成名的＂黑色星期三＂狙击英镑一役，后来令到港人惊心动魄的亚洲金融风暴，亦见其手影。

欧洲多国未实施欧罗统一货币前，实施一套各国货币相互挂钩的欧洲外汇机制，英国在1990年加入这机制时，索罗斯分析形势，认为英镑币值遭大幅高估，部署累积大量空仓，在1992年9月大肆出击，英国当年出动类似九八年港府和今年内地夹高息口应对的策略，甚至豪掷外汇购入英镑，与索罗斯恶斗，以图保持英镑币值，最后还是以脱钩大贬值收场，索罗斯＂战胜＂英伦银行，主理的投资基金此役赚得超过80亿港元，声名大噪。

至于九七香港回归日开始的亚洲金融风暴，也是由狙击货币汇率开始。国际大鳄先是狙击泰铢和马来西亚零吉，逼使两国货币与美元脱钩，大幅贬值，继而进军香港和韩国等地，在香港狙击联系汇率，待港府夹高息口迎战，投资者担心高息打击经济，股市一落千丈，大鳄在股市和汇市双边操控，在这个恶性循环中大造淡仓，市场恐慌情绪不可收拾，终于在1998年激发史无前例的＂官鳄大战＂，港府千亿元入市与大鳄对赌。幸好俄罗斯赖债导致大鳄＂后栏失火＂，这场风暴才得以平息。

今年初，索罗斯＂唱衰＂中国，先在斯里兰卡一个经济论坛上，形容人民币贬值等因素令他＂想起2008年的金融危机＂，再在上星期五在瑞士接受财经电视台访问时，更指中国经济增长率准确来说应该只得3.5%，内地债务负担和资金流失，都是硬着陆的讯号，他赌亚洲货币下跌。

根据索罗斯的投资理论，市场未必会自动调节出平衡点，而是会受情绪牵引而走向激化，现在他散播中国经济硬着陆的言论，如果产生羊群效应，大量资金加入沽空，激发金融动荡，打击实体经济，就有机会成为自我实现的预言，难怪内地对索罗斯的＂危言耸听＂反应强烈。

在亚洲金融风暴前半年，索罗斯已经累积大量泰铢和零吉空仓，风暴一起他就平仓退场，遗下跟风者继续践踏当地货币和经济。今次索罗斯豪赌亚洲货币下跌，一旦发力，中国与这群大鳄在货币市场开战，香港恐难独善其身，即使港元币值得保，港股尤其是以内地业务为主的股份，都可能受到冲击。政府要确保金融稳定，散户须谨慎面对风险。（完）