香港《经济日报》：中央批索罗斯 要赢国际信心战

（1月28日社评）

国际大鳄索罗斯＂唱衰＂中国，惹中央高调驳斥，除显扞衞经济金融稳定决心，更要向虎视眈眈的一众炒家示警。惟中央更须增数据可信性与政策透明度，稳国际政商界对中国信心。

索罗斯上周表示中国经济硬着陆已无可避免，更扬言已做淡包括人民币在内的亚洲货币，惹内地高调反驳，除官方媒体连续五天撰文炮轰索罗斯，国务院总理李克强更亲自开腔驳斥，指中国经济从来都是在挑战中成长，要对未来经济发展抱更大信心。

中央高调批索罗斯，固然是要在环球经济金融风雨未息之际，彰显力抗投机者狙击的意志与决心，以保内地经济金融环境稳定，确保各项稳经济与改革措施有相对稳定的客观环境，有序落实推进。且中央更要透过抨击索罗斯，向对中国虎视眈眈的一众炒家示警。因索罗斯向为国际投机界头领，他一言一行很可能牵动汹涌的投机资金流向，若中央不及时高调反驳索罗斯，其他尚未加入做淡中国的炒家，或积极响应索罗斯号召，如群狼般狙击中国猎食，徒添内地经济金融更大麻烦。

然而，做淡中国论调惹国际关注，亦非无因。不少外国投资者、外资企业，以至外国政府，确感内地经济存太多不明朗因素、稳经济措施以至改革政策皆欠透明。外界深感中国经济迷雾重重，自难对内地经济前景有信心，中国要力抗炒家，恐孤掌难鸣。

故中央除出口术与炒家争辩外，亦须对内显示对经济与改革的驾驭能力，并做出实绩，以稳民心，避免国际炒家愈唱愈淡，令内地民心虚怯下自乱阵脚，徒长炒家气焰。

更关键是，中央必须加强与国际社会的对外沟通，增进外界对中国的了解，藉提升经济数据可信性、阐明改革路径、提高各项政策的透明度，让国际社会可更全面掌握内地经济变化，对中国当前面对的问题与发展前景有更深认识，增外界对中国信心。

除内地官方媒体，以至国家领导人，要以实证实据力抗炒家的唱淡攻势，驻外使领馆以至中资机构，更应主动了解国际社会关注的中国议题，拿出详细、具说服力的解释，以释外界疑虑，避免遭炒家愈描愈黑。

如何以国际社会易于理解的言语，增强对外沟通解画，确一直是内地的弱项，惟要打好这场国际信心战，抗击炒家＂唱衰＂，却是中央必须跨越的一道坎。（完）