香港《文汇报》：美国不应再做南海的＂麻烦制造者＂

（1月29日社评）

美国国务卿克里近日访华，表示愿意加强美中合作的声音言犹在耳，美军太平洋总部司令哈里斯却在华盛顿演讲时声称，美国将继续在南海挑战中国的主张，甚至认为＂这些岛屿不属于中国＂。美国大耍这些两面派的小动作，显然是企图通过在南海问题上挑战中国的主权，制造更多的麻烦，加剧该地区的紧张局势，为其所谓重返亚太的战略服务。其实，中国在南海的主权根本不容挑战，美方这样做不仅无助于南海问题妥善及合理的解决，相反会激化矛盾，甚至有可能助长某些国家的野心而造成冲突，对中美关系大局造成严重危害。因此，美国如果真的想维护和平、与中国加强合作，就必须停止这些挑衅性动作，不做南海问题的＂麻烦制造者＂。

日前中国国家主席习近平在北京会见了访华的美国国务卿克里。克里表示，美中关系十分重要，奥巴马总统期待与习近平主席保持密切联系，进一步推进美中双边关系，致力于加强双方在国际事务中的合作。数日后，美军太平洋总部司令哈里斯却在华盛顿演讲时妄称，南海的＂这些岛屿不属于中国，海上造陆的活动，增加了该地区的紧张局势，中国的行动是具有挑衅性的。＂他还声称，美军必须在亚太地区保持比其他国家更强大的军事优势。美国应该加强亚太地区的多边合作，促进与日韩以及日印的三边合作等等。哈里斯的这番话，反映出美国虽然口头上说要改善美中关系，也选择性地寻求中国在许多重大国际事务方面的合作，但在其重返亚太的战略之下，依然加紧围堵和遏制中国。在南海问题上，美国鼓励某些国家挑起南海的主权争议，加剧南海问题的对立；甚至以＂自由航行＂为藉口，派遣军舰、飞机逼近有争议地区，显示美国的军事存在，制造紧张气氛。这一切都充分说明，美国就是南海地区最大的＂麻烦制造者＂。

对于南海问题，中国的态度一向是很明确的，在坚持南海主权的同时，主张有关各方采取克制、冷静和具建设性的态度，在＂搁置主权争议，共同开发＂的基础上，通过谈判方式解决争端，实现合作共赢。一些南海周边国家和地区本来都认同这个原则，正在以多种方式和中国谈判解决争议问题。但是，美国出于其霸权主义和重返亚太战略的需要，近年来刻意在南海问题上挑拨离间，为某些提出不合理领土主张的国家撑腰打气，将其变成美国重返亚太地区的马前卒。这次美军太平洋总部司令哈里斯就南海问题胡言乱语，颠倒是非，就是其中一个突出例子。

中国扞卫南海主权的决心是不可动摇的，中美加强合作建基于双方的共同利益，中国不会拿原则和美国做交易，美国当局必须认清事实，从维护中美合作的大局出发，落实好两国领导人达成的共识，坚持不冲突不对抗，相互尊重、合作共赢的原则，拓展双边、地区和全球层面各领域合作，推动中美关系得到新的更大发展。美国绝不应在南海等涉及中国主权利益的大是大非问题上再制造麻烦，否则只会是搬起石头砸了自己的脚。（完）