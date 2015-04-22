香港《经济日报》：国家牛市盛宴 外资成港股隐忧

（4月22日社评）

外资大举涌入港股追落后，推港股恒指昨大升2.8%。内地与国际资金正推高港股牛市，惟如国基会（IMF）警告美国若加息将冲击新兴市场，届时港股虽仍有中国因素支持，惟震荡恐不小。

港元汇价持续触及强方兑换水平，金管局过去两天要承接外汇而释出近200亿港元，可见外资涌港之急，个中底因是国际资金似不欲在中港国家牛市的盛宴中过于落后，尤其美欧日本量宽令国际资金过度泛滥，他们的港股持货量又不算多，故在港股周一跌558点下，昨急不及待入市追货，令恒指昨天升幅较内地上证指数更大。

中央撑牛市以稳经济方针不变，A股牛市持续，可续带动港股，加上外资不愿「执输」，港股已进大涨小回、大时代格局。惟港股牛市无近忧，却有不大远的顾虑。

国基会一直担心，美欧日以至中国史无前例地大松银根放水，令全球资金空前泛滥，在环球不断流窜推高资产市场，埋下极大炸弹。国基会上周便藉发表《全球金融稳定报告》发出警告，指全球金融体系风险上升，若美国加息令环球流动性大减，将冲击全球尤其新兴市场。

国基会的警告不无理由，因泛滥游资确正谷起新兴市场资产市场价格尤其股市，而新兴市场又大都缺乏足够政策子弹以抵御一旦资金大举外流的打击，故储局加息对新兴市场金融与经济的威胁，确堪忧虑。唯一可较放心的新兴市场，相信只有中国，因中央既有大量包括货币与财政政策的子弹，又有呵护牛市的需要，加上内地金融市场未与国际连通，届时所受冲击应有限。

但香港不同，虽仍有中国因素支持，但香港金融市场对外开放，资金自由进出，向来是外资在新兴市场动荡时的提款机。现时正争相来港参与牛市盛宴的国际资金，在美息开始上升时，亦可能随其他新兴市场资金转身离去，造成港股震荡。

届时港股遭受冲击多大，要看外资与内资的互动与角力，内资是继续追逐A、H股价差？还是顺势先看淡港股，待低位才吸纳？对港股影响甚大。上述都是参与牛市盛宴的小投资者，在今年下半年要额外留神的变数。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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