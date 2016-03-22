香港《经济日报》：中央加杠杆撑A股 莫过度憧憬

（3月22日社评）

A股乍现牛气，主因之一是中央再松孖展，加大A股杠杆。惟中央再托股市稳经济仅见步行步，没有通盘策略，恐如早前放松楼市般一乱就收。投资者要炒国策，切忌「跟车太贴」。

长假前夕港股陷闷局，惟内地股市却升势如虹。上证指数连升七个交易日，昨再升逾2%，突破3000点大关，沪深股市成交额更超过9,000亿元人币。A股再乍现牛气，主因是作为中央救市主力的中证金公司，昨重启转融资业务，向券商提供融资，相关费率更下调，变相鼓励券商做大孖展，加大杠杆为股市注入资金。

中央再加大A股杠杆，自然惹市场无限憧憬，揣测今年内地经济下行压力未减，中央或再如去年般，刻意制造「国家牛市」，刺激股市以制造财富效应，加力撑经济。惟今次中央撑股市之举，恐仅稳经济的一时权宜之举。

此因中央已表明，今年的经济工作重点，是要打好「四大歼灭战」，当中包括「去杠杆」歼灭战。惟中央一边厢说要去杠杆，另一边厢却打倒昨日的我，加大A股杠杆，皆因无论是全球经济也好，又或中国经济也好，今年都要面临艰困的环境，在缺乏解决良方下，只能如「贼佬试砂煲」般，不断测试用各种方法，如刺激楼市、股市等，且看能否带起市场气氛，为撑经济加力。

惟此难免令外界捏一把冷汗，因去年中央主动加股市杠杆，终触发A股泡沫急胀急爆的余悸仍未消，尤其在内地游资极度泛滥难控下，外界对中央防控非理性投机，以至监控新兴金融产品盲动失序的能力，仍信心未足。外界担心中央再加股市杠杆的结果，恐如过去般再陷一放就乱、一乱就收、一收就死的怪圈。

事实上，上述教训实近在眼前，如中央今年初加码松楼控、松信贷，原意是助楼市去库存，但现实上对库存沉重的三、四綫城市效果甚微，反而进一步催谷一綫城市楼泡更胀，加剧整体楼市失衡。此倒逼中央收招，如近日一再放风，拟对大城市楼控急「加辣」，触发内房股调整。

故投资者若要跟搭国策顺风车，须明白中央再谷楼市又或再撑股市，都是因应经济形势的权宜之举，若见刺激政策惹来意料之外的副作用，中央很可能又会急急收招，令内地楼市、股市波动加剧。投资者炒国策若「跟车太贴」，不及转身，易在投资市场招致损失。