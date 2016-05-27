香港《经济日报》：外资中央兴致低 A股“入摩”添难

（5月27日社评）

MSCI指数下月中检讨，市场已急不及待猜度A股被纳入的机会率，盼一旦成事能为「六绝」的中港股市冲喜。惟外资以至中央，对此已不如去年般热衷，投资者不宜有太高期望。

技术障碍未消 外资怕买当头跌

摩根士丹利资本国际指数（MSCI）下月中将进行检讨，市场对A股今年能否成功「入摩」日趋关注，尤其中港股市正陷「五穷六绝」的闷局下，投资者期盼若然事成，可吸引外资吸纳A股，除带旺内地股市，与A股高度关连的港股，亦可受惠。

然而，坊间对A股能否被纳入MSCI，可谓众说纷纭，一般认为机会率是五十五十，亦有一些看得较淡的，预测成事机会仅一成。虽然没有任何人有水晶球，可准确预测结果，但可肯定的是，无论外资或中央，对A股入MSCI的热衷程度，显逊去年。对外资而言，去年中A股急爆股灾，固暴露一系列技术性问题，如内地停牌机制欠完善，令上市公司可随意停牌、内地监管部门甚至曾下令主要股东与机构投资者只许买不许沽，以「暴力救市」，外资难免感到A股市场对投资者保障不足，对MSCI纳入A股存在戒心。

惟更关键的，应是去年A股市况一度热火朝天，难得其门而入的外资亦想设法分一杯羹，故有较高意愿促MSCI纳入A股。惟今年来A股市场已累跌近两成，较去年股灾前的高位更几近腰斩一半。内地股市仍续寻底，外资自不太热衷A股入摩，免因要追踪MSCI指数调整被迫买当头跌。

防金融风险为先 中央兴致不高

至于站在中央立场，若MSCI能纳入A股，固乐观其成，但对此却已不再急切。皆因A股若能加入摩指，固有助内地资本市场再跨国际化新台阶，惟经历去年股灾，以至今年初的金融动荡后，中央的金融政策重点，已转为固本培元、力防金融风险为主。

在此思路下，中央近期对A股的取态，是设法堵塞漏洞、减股市波动折腾，如加强管制红筹企业在A股借壳上市、对IPO审批严格把关防上市公司藉机圈钱等。A股制度补底工作千头万绪，中央对A股的市场化股改以至国际化，暂不强求。

在外资对A股热情消退、中央亦将焦点放在A股休养调息下，各方兴致不高，A股「入摩」自然欠缺推动力，此固影响成事机会，且就算成功，对市场恐怕亦只有短暂且有限的冲喜。故投资者不宜抱太高期望，以免「搭错车」。