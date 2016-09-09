香港《经济日报》：内资放眼境外 北水料续南来

（9月9日社评）

内地资金循沪港通南下日增，除偷步炒内地保险资金获准买港股，更显内地欠投资出路，人币贬值预期仍高，助港股吸资。相对北水无序潜走，中央应较放心资金藉沪港通有序进出。

内地北水持续流入港股，港股通净买入金额昨接近52亿元（人民币．下同），为近两个半月来最多。港股通在最近个多星期以来转旺，相信与内地金融开放政策有关。中保监昨宣布，内地保险资金可参与沪港通，投资港股，但市场早已盛传此机制会在短期内推出，吸引不少内地机构投资者近期偷步买入港股。

市场对此机制期望甚高，甚至有分析指，可能有上万亿元的内地保险资金会涌向港股，虽然此说法带有夸张成分，惟内地资金流向港股的趋势，确可能持续，其底因至少有二。

其一，内地缺乏投资出路。内地资金严重泛滥，单是存款规模已逾100万亿元，惟内地股市却上升乏力，沪指在过去大半年始终摆脱不了在三千关上落的闷局；至于楼市方面又怕升势太狂，中央楼控势将加辣；商品市场经年初疯狂后近月又转静、高息理财产品市场又因乱象横生遭到整顿，天量游资苦无出路，惟有放眼境外找机会，近水楼台的港股自然首先受惠。

其二，人币贬值预期不低。虽然中央再三重申，人币不存在长期贬值基础，惟短期而言，贬值压力犹存，此因美国储局本月纵未必加息，但市场仍料年底前加息机会仍逾半，或推升美元，不利人币滙价；加上内地经济数据乍暖还寒，市场忧下半年经济下行压力难消，令人币受压。故不少内地投资者有更大诱因觅寻境外投资机会，以分散风险，香港因港元与美元挂鈎，港股遂成内地资金追逐的目标。

事实上，除沪港通外，近期内地客来港「爆买」保险产品，以至内地资金来港买豪宅占成交比例回升，皆显示北水流出内地，转投境外尤其香港资产的趋势。惟这些资金来港途径，不少游走于灰色地带，若资金潜走日益猖獗，不排除中央会加强管控，以遏资金无序出逃。

但沪港通以至开通在即的深港通，却因其交易透明度高，资金进出更采密封式管理，难以潜走一去不返，故中央应乐见内地投资者藉中港互联互通机制，有序往来。此预视内地资金出海的大势下，港股应是最主要受惠环节，北水细水长流可望为未来数月港股增添动力。